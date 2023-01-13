Западные эксперты увидели в назначении Герасимова «предвестника серьезных наступлений»

Изменения в российском военном командовании могут предвещать новое наступление в рамках спецоперации на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Новый фронт: Последует ли масштабное наступление после назначения Герасимова

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов был назначен командующим объединенной группировкой войск на Украине, а прежний командующий генерал Сергей Суровикин стал заместителем Герасимова, напоминает Ura.ru.

По словам главы лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марка Галеотти, перестановки подтверждают, что «грядут серьезные наступления».

В среду в Минобороны РФ объяснили решение о смене командующего объединенной группировкой войск расширением масштаба задач, решаемых в ходе спецоперации, необходимостью организации более тесного взаимодействия между войсками и повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления силами, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФ
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