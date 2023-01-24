Герасимов: Армии РФ на Украине противостоит весь Запад

«В настоящее время под руководством Генерального штаба проводится специальная военная операция на Украине. Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала», – сообщил он.

Отмечается, что в настоящее время РФ и ее армии противодействует практически весь коллективный Запад.

Россия в рамках спецоперации ведет напряженные наступательные действия, но это никак не связано с приближением годовщины СВО. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия может начать полномасштабное наступление в годовщину начала СВО — 24 февраля 2023 года.

