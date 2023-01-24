Герасимов: Армии РФ на Украине противостоит весь Запад
Российской армии в ходе специальной военной операции противодействует практически весь коллективный Запад, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление начальника Генштаба России Валерия Герасимова.
«В настоящее время под руководством Генерального штаба проводится специальная военная операция на Украине. Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала», – сообщил он.
Отмечается, что в настоящее время РФ и ее армии противодействует практически весь коллективный Запад.
Россия в рамках спецоперации ведет напряженные наступательные действия, но это никак не связано с приближением годовщины СВО. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия может начать полномасштабное наступление в годовщину начала СВО — 24 февраля 2023 года.
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