Лучше бы доплатили! Депутат Госдумы о досрочных пенсиях для медиков

«То, что медиков, работающих с коронавирусом, поощряют, это факт. И лучше всего было бы, если бы их поощряли очень повышенной зарплатой. Перекладывать их поощрение на досрочный выход на пенсию – все равно, что грамоту дать, потому что большинство из них на пенсию не выйдет. А как работающие пенсионеры они не будут получать надбавки. Да и пенсия имеет определенные законы – на нее выходят, когда люди не могут работать», – прокомментировал он.

Также Калашников в беседе с НСН выступил против введения COVID-паспортов.

