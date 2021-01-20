Лучше бы доплатили! Депутат Госдумы о досрочных пенсиях для медиков

Депутат Госдумы Сергей Калашников в эфире НСН сравнил досрочный выход на пенсию медиков, работающих с коронавирусом, с выдачей грамоты.

Медики, работающие с заболевшими коронавирусом, смогут досрочно выйти на пенсию. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Депутат Госдумы Сергей Калашников в эфире НСН сравнил такое поощрение с выдачей грамоты.

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«То, что медиков, работающих с коронавирусом, поощряют, это факт. И лучше всего было бы, если бы их поощряли очень повышенной зарплатой. Перекладывать их поощрение на досрочный выход на пенсию – все равно, что грамоту дать, потому что большинство из них на пенсию не выйдет. А как работающие пенсионеры они не будут получать надбавки. Да и пенсия имеет определенные законы – на нее выходят, когда люди не могут работать», – прокомментировал он.

Также Калашников в беседе с НСН выступил против введения COVID-паспортов.

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ФОТО: РИА Новости / Доминик Бутен
ТЕГИ:МедикиПенсииГосдумаСергей Калашников
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