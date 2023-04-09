«Не по понятиям»: Пригожин возмутился ситуацией с заключенными в зоне СВО
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов о заключенных, воюющих в зоне проведения спецоперации. Заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.
По словам бизнесмена, изначально заключенные набирались в состав ЧВК «Вагнер». Они отлично проявили себя и достойно прошли все испытания, заявил Пригожин.
ЧВК «Вагнер» соблюдал традиции арестантов, подчеркнул бизнесмен. Предприниматель сообщил, что до него дошли слухи, что заключенные из низших каст тюремной иерархии могут ходить в атаку с обычными.
«Что грубейшим образом нарушает их внутренние законы, так называемые понятия», - заявил он.
России нужно мобилизовать все ресурсы, в том числе человеческие, считает Пригожин. При этом он полагает, что объявлять новую мобилизацию нет необходимости, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru