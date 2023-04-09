«Не по понятиям»: Пригожин возмутился ситуацией с заключенными в зоне СВО

По словам бизнесмена, изначально заключенные набирались в состав ЧВК «Вагнер». Они отлично проявили себя и достойно прошли все испытания, заявил Пригожин.

ЧВК «Вагнер» соблюдал традиции арестантов, подчеркнул бизнесмен. Предприниматель сообщил, что до него дошли слухи, что заключенные из низших каст тюремной иерархии могут ходить в атаку с обычными.

«Что грубейшим образом нарушает их внутренние законы, так называемые понятия», - заявил он.

России нужно мобилизовать все ресурсы, в том числе человеческие, считает Пригожин. При этом он полагает, что объявлять новую мобилизацию нет необходимости, сообщает «Радиоточка НСН».

