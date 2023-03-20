Пригожин оценил закон о фейках про участников СВО
Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что в законе, предполагающем уголовное наказание за дискредитацию участников спецоперации на Украине, отражена лишь часть его предложений.
«Я просил о двух вещах. Первое – это не дискредитировать бойцов добровольческих подразделений за их прошлое и не вспоминать каждый раз о том, что погиб разбойник, хулиган или мошенник. Второе – это разрешить свободные высказывания по поводу лиц, принимающих решения», - написал Пригожин в Telegram.
При этом он посетовал, что в новом законе не нашла отражение его вторая инициатива.
18 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки об участниках СВО и их дискредитацию. Максимальное наказание за эти правонарушения составляет 15 лет тюрьмы.
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