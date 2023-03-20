Пригожин оценил закон о фейках про участников СВО

Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что в законе, предполагающем уголовное наказание за дискредитацию участников спецоперации на Украине, отражена лишь часть его предложений.

«Я просил о двух вещах. Первое – это не дискредитировать бойцов добровольческих подразделений за их прошлое и не вспоминать каждый раз о том, что погиб разбойник, хулиган или мошенник. Второе – это разрешить свободные высказывания по поводу лиц, принимающих решения», - написал Пригожин в Telegram.