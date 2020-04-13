Число зараженных COVID-19 в мире приближается к двум миллионам
В мире коронавирусной инфекцией заражены 1 850 807 человек. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Университета Джонса Хопкинса. Кроме того, там сообщается, что по состоянию на утро 13 апреля общие число жертв СOVID-19 превысило 114,2 тысячи. При этом число вылечившихся составило 430,5 тысячи.
Первое место по числу зараженных занимают Соединенные Штаты —557,3 тысячи. Далее следуют Испания и Италия. Россия находится в этом списке на 16-ой позиции - на территории нашей страны 15 770 зараженных.
Кроме того, известно, что наибольшее число летальных исходов зафиксировано в США, Италии, Испании, Франции и Великобритании. Однако в Италии наблюдается положительная динамика — число умерших от COVID-19 за сутки оказалось рекордно низким с 19 марта.
Между тем, ранее НСН писала, что представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России рассказала об опасности неправильного ношения медицинских масок. В эфире телеканала «Россия-1» Мелита Вуйнович подчеркнула, что использование масок при игнорировании других мер по профилактике распространения COVID-19 повышает риск заражения.
Она пояснила, что маска не вредна сама по себе, однако она всегда должна быть сухой. Также Вуйнович отметила, что в том случае, если здоровый человек находится с больным в одном помещении или в толпе, медицинская маска необходима. При этом представитель ВОЗ в России сделала акцент на том, что «физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», пишет Ura.ru.
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