Не пить, не есть: россиянину надо копить на квартиру восемь лет
Жителю России сейчас в среднем надо копить на квартиру 8 лет, если не пить и не есть, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России».
По его словам, цены на квартиры выросли сильнее, чем доходы населения, что делает жилье еще более недоступным. Также Данилов рассказал об увеличении ценовой разницы между первичным и вторичным жильем.
Глава департамента ЦБ отметил, что регулятор исчерпал потенциал искусственного поддержания спроса на ипотеку посредством различных льготных программ, низких ставок и так далее. Данилов рекомендует обратиться к более стабильной и долгосрочной истории.
Ранее в Минстрое исключили падение стоимости жилья.
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