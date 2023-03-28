Не пить, не есть: россиянину надо копить на квартиру восемь лет

Жителю России сейчас в среднем надо копить на квартиру 8 лет, если не пить и не есть, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России».

«Золотые наручники»: Нужна ли в России льготная ипотека для чиновников

По его словам, цены на квартиры выросли сильнее, чем доходы населения, что делает жилье еще более недоступным. Также Данилов рассказал об увеличении ценовой разницы между первичным и вторичным жильем.

Глава департамента ЦБ отметил, что регулятор исчерпал потенциал искусственного поддержания спроса на ипотеку посредством различных льготных программ, низких ставок и так далее. Данилов рекомендует обратиться к более стабильной и долгосрочной истории.

Ранее в Минстрое исключили падение стоимости жилья.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:БанкКвартирыРоссияне

Горячие новости

Все новости

партнеры