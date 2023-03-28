Не пить, не есть: россиянину надо копить на квартиру восемь лет

По его словам, цены на квартиры выросли сильнее, чем доходы населения, что делает жилье еще более недоступным. Также Данилов рассказал об увеличении ценовой разницы между первичным и вторичным жильем.

Глава департамента ЦБ отметил, что регулятор исчерпал потенциал искусственного поддержания спроса на ипотеку посредством различных льготных программ, низких ставок и так далее. Данилов рекомендует обратиться к более стабильной и долгосрочной истории.

Ранее в Минстрое исключили падение стоимости жилья.

