«Золотые наручники»: Нужна ли в России льготная ипотека для чиновников
Приковывать сотрудников к отрасли льготной ипотекой — не самое разумное решение, сказали НСН Ирина Радченко и Денис Бутовичев.
Госслужащие вполне могут самостоятельно решить жилищные вопросы без введения льготной ипотеки для них. Об этом НСН заявили вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко и юрист по недвижимости Денис Бутовичев.
Ранее в Минфине заявили о намерении предложить правительству ввести в России льготную ипотеку для чиновников. Об этом сообщило издание РБК. Отмечается, что речь идет о субсидировании процентной ставки, а не о выдаче единовременных субсидий, предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих. Кроме того, предполагается, что таким способом чиновники будут мотивированы к «долгосрочному эффективному труду». Радченко заявила, что чиновники не нуждаются в льготной ипотеке.
«Госслужащие получают вполне приличную зарплату и могут сами решить свои жилищные проблемы. Другое дело, что это может быть проявлением общего тренда. Сейчас выдают льготную ипотеку не всем поголовно (это привело лишь к взвинчиванию цен на недвижимость), а конкретным сегментам населения, например, семьям с детьми (в этой категории спрос на ипотеку вырос в 1,9 раза) или учителям, медработникам, ИТ-специалистам», — сказала Радченко.
Вместе с тем собеседница НСН назвала тренд на выдачу льготной ипотеки представителям той или иной профессии «золотыми наручниками».
«Такой термин употребляется в бизнес-среде. Например, сотрудника прикрепляют к определенному банку и обещают, что он получит дивиденды через пять лет. Конечно же, такой сотрудник останется в отрасли, поскольку премия, которую он получит через пять лет, слишком значительна по сравнению с его зарплатой», — добавила эксперт.
Вместе с тем Бутовичев также неодобрительно отнесся к идее льготной ипотеки для чиновников.
«Я не сторонник дискриминации людей по признаку профессии. Чиновники — это одна из групп профессий, причем достаточно многочисленная. У них для трудоустройства есть иные стимулы, иначе зачем, например, секретари судебных заседаний в регионах порой работают за 12000 рублей? Зарплата в региональных органах власти может начинаться от 15-20 тысяч рублей. На таких должностях работают, потому что хотят выслужиться, достигнуть каких-то высот, самоутвердиться. Возможно, кто-то вынашивает коррупционные замыслы. Для кого-то введение льготной ипотеки могло бы стать преимуществом, например, для тех, у кого нет собственного жилья, а для владельцев недвижимости такое нововведение не будет играть никакой роли», — сказал Бутовичев.
По мнению собеседника НСН, куда разумнее премировать добросовестных сотрудников.
«Можно в целом поднять уровень зарплат. А делать из работы кабалу, полагаю, контрпродуктивно. Не стоит тянуть ненавистную лямку, просто чтобы дождаться выплаты ипотеки. Куда лучше премировать особо отличившихся», — добавил юрист.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет бороться с различными схемами застройщиков по ипотеке, например, «траншевыми ипотеками с возвратом» и «кешбэком».
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