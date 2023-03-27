В Минстрое исключили падение стоимости жилья
Цены на российскую недвижимость снижаться не будут. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина.
По его словам, некомпетентные эксперты вводят потенциальных приобретателей жилья в заблуждение. Он отметил, что при росте стоимости стройматериалов и проектного финансирования, ускорении темпов продаж и «декларированном качестве проектов, стоимости земли и инфраструктуры» ожидать снижения цены за квадратный метр не приходится. По словам Стасишина, сейчас на российском рынке недвижимости установился идеальный баланс между стоимостью жилья и способами улучшения жилищных условий.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что застройщики вместо логичного в нынешних реалиях снижения цен на жилье обманывают потребителя маркетинговыми приемами.
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