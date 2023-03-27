В Минстрое исключили падение стоимости жилья

Цены на российскую недвижимость снижаться не будут. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина.

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По его словам, некомпетентные эксперты вводят потенциальных приобретателей жилья в заблуждение. Он отметил, что при росте стоимости стройматериалов и проектного финансирования, ускорении темпов продаж и «декларированном качестве проектов, стоимости земли и инфраструктуры» ожидать снижения цены за квадратный метр не приходится. По словам Стасишина, сейчас на российском рынке недвижимости установился идеальный баланс между стоимостью жилья и способами улучшения жилищных условий.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что застройщики вместо логичного в нынешних реалиях снижения цен на жилье обманывают потребителя маркетинговыми приемами.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
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