В Минстрое исключили падение стоимости жилья

По его словам, некомпетентные эксперты вводят потенциальных приобретателей жилья в заблуждение. Он отметил, что при росте стоимости стройматериалов и проектного финансирования, ускорении темпов продаж и «декларированном качестве проектов, стоимости земли и инфраструктуры» ожидать снижения цены за квадратный метр не приходится. По словам Стасишина, сейчас на российском рынке недвижимости установился идеальный баланс между стоимостью жилья и способами улучшения жилищных условий.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что застройщики вместо логичного в нынешних реалиях снижения цен на жилье обманывают потребителя маркетинговыми приемами.

