«Не первый заход»: Введение крупных штрафов за рекламу на прицепах будет эффективно

Инициативы штрафовать за рекламу на транспортных средствах, и в частности, на прицепах, занимающих парковочные места, звучат не в первый раз, и высокие штрафы здесь были бы очень эффективны. Об этом в беседе с НСН заявила член ТПП, первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Елена Решетова.

За рекламу на припаркованных прицепах в России требуют штрафовать на 10 млн рублей. В Госдуму направлено соответствующее обращение общественников из ФПБК с предложением внести поправки в закон о рекламе. Это связано с тем, что россияне стали массово жаловаться на надоедливую рекламу на прицепах, которые, помимо этого, еще и занимают бесплатные парковочные места. Сейчас существование таких прицепов практически не регулируется: они оформлены на физлицо и периодически меняют дислокацию. Решетова отметила, что вопрос о размещении рекламы на транспорте поднимается в Госдуме не первый раз.