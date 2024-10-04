«Не первый заход»: Введение крупных штрафов за рекламу на прицепах будет эффективно
Высокие штрафы позволили бы пресечь незаконную рекламу на прицепах, тем более, что уже есть закон, запрещающий использовать транспорт только для рекламы, заявила НСН Елена Решетова.
Инициативы штрафовать за рекламу на транспортных средствах, и в частности, на прицепах, занимающих парковочные места, звучат не в первый раз, и высокие штрафы здесь были бы очень эффективны. Об этом в беседе с НСН заявила член ТПП, первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Елена Решетова.
За рекламу на припаркованных прицепах в России требуют штрафовать на 10 млн рублей. В Госдуму направлено соответствующее обращение общественников из ФПБК с предложением внести поправки в закон о рекламе. Это связано с тем, что россияне стали массово жаловаться на надоедливую рекламу на прицепах, которые, помимо этого, еще и занимают бесплатные парковочные места. Сейчас существование таких прицепов практически не регулируется: они оформлены на физлицо и периодически меняют дислокацию. Решетова отметила, что вопрос о размещении рекламы на транспорте поднимается в Госдуме не первый раз.
«Скорее всего, данный законотворческий подход позволит эффективно пресекать подобные нарушения, если правонарушители будут установлены. В целом реклама на транспорте регулируется статьей 20 закона "О рекламе". Она предусматривает, что использование транспорта исключительно в качестве передвижной рекламы, в том числе переоборудование транспорта для распространения рекламы, в результате которого транспортные средства полностью или частично утратили свои функции, или переоборудование кузовов с приданием им вида определенного товара, запрещается. Вопрос о размещении рекламы на транспорте неоднократно рассматривался депутатами Госдумы. Сейчас рассматривается вопрос рекламы на транспорте в отношении прицепов, которые не только незаконно распространяют рекламу, но и занимают бесплатные парковочные места. Если нарушение законодательных требований пресекается высокими штрафами, то это эффективный экономический инструмент по обеспечению правопорядка. Это не первый заход, посмотрим, куда они дальше пойдут» - поделилась она.
Ранее вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН заявил, что предложение ввести штрафы в десять миллионов рублей за рекламу на прицепах связано с «устранением» конкурентов.
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