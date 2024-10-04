Конкуренты с дороги: Штрафы за рекламу на прицепах назвали «заказухой»

Предложение ввести штрафы в десять миллионов рублей за рекламу на прицепах связано с «устранением» конкурентов, заявил вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.

В Госдуму было направлено обращение с предложением внести изменения в закон о рекламе. Причиной обращения стало растущее недовольство россиян, вызванное назойливой рекламой на прицепах, которые к тому же занимают бесплатные парковочные места, пишет SHOT. Обращение поступило от общественников из ФПБК, нарушителей требуют штрафовать на 10 млн рублей. Хайцеэр удивился такому предложению.

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«В законе о рекламе подразумеваются запреты, но здесь очевидно, что есть какие-то люди, заинтересованные в том, чтобы убрать конкурентов с дороги. Если закон о рекламе нарушается, должно вмешаться государство. Нужно просто проверять объем рекламы и так далее, площадь размещения, штрафовать нарушителей. Откуда появился штраф в 10 миллионов рублей? Тухлая история для меня, это конкретная «заказуха», борьба с конкурентами», - рассказал он.

По его словам, размещение рекламы на транспорте уже и так регулируется государством.

«Размещение рекламы на транспортном средстве – это вещь традиционная, существуют отношения между рекламодателями и исполнителями. Эти отношения регулируются законом о рекламе. Подождем, пока у нас государство скажет свое слово. Так как надзорная деятельность должна осуществляться и так. Есть автобусы, которые принадлежат компаниям, там их телефоны размещены. Это согласовывать не нужно. Везде есть свои нюансы», - заключил собеседник НСН.

Сейчас существование таких прицепов практически не регулируется: они оформлены на физических лиц и периодически меняют своё местоположение. Стоимость аренды прицепа у специальных компаний составляет около 35 тысяч рублей в месяц, передает «Радиоточка НСН».

