Делят триллион: Минфин не поддержал запрет на рекламу букмекерских контор

«Свою инициативу я сейчас направил в профильный комитет, жду ответ. Мы обсуждали на пленарном заседании, но правительство по-прежнему рассматривает эту деятельность как некий источник поддержки спорта. Это утверждение спорное с этической точки зрения. Все это построено на зависимости людей, это нельзя отрицать», - отметил он.

По словам депутата, сейчас обсуждается только вариант об увеличении налога на букмекерские компании.

«С Минфином обсуждали эту тему, пока шел вопрос только об увеличении налога с букмекерских компаний. Те средства, которые направляются на обеспечение этой деятельности, конечно, огромные. В игорном бизнесе заинтересованы рекламные структуры, которые получают огромные деньги, заинтересованы спортивные структуры. От этого триллиона средства распределяются по многим направлениям, поэтому тема сложная», - заключил собеседник НСН.

Ранее зампред комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов заявил НСН, что ставки с кредитных карт составляют не более 4% платежей игроков в букмекерских конторах, передает «Радиоточка НСН».

