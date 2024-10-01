Делят триллион: Минфин не поддержал запрет на рекламу букмекерских контор

Николай Николаев рассказал НСН, что его предложение о запрете рекламы букмекерских контор не нашло поддержки в правительстве и Минфине. 

В игорном бизнесе заинтересованы рекламные и спортивные структуры, поэтому правительство закрывает глаза на то, что деньги зарабатываются на зависимости граждан, заявил НСН депутат Госдумы Николай Николаев, который в июле предложил запретить любую рекламу букмекерских контор.

Порядка шести миллионов россиян ежегодно делают ставки в букмекерских конторах и тратят на это свыше триллиона рублей. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Николаев признался, что его инициатива о запрете рекламы еще не была рассмотрена, так как этот триллион «делят» рекламные и спортивные структуры.

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«Свою инициативу я сейчас направил в профильный комитет, жду ответ. Мы обсуждали на пленарном заседании, но правительство по-прежнему рассматривает эту деятельность как некий источник поддержки спорта. Это утверждение спорное с этической точки зрения. Все это построено на зависимости людей, это нельзя отрицать», - отметил он.

По словам депутата, сейчас обсуждается только вариант об увеличении налога на букмекерские компании.

«С Минфином обсуждали эту тему, пока шел вопрос только об увеличении налога с букмекерских компаний. Те средства, которые направляются на обеспечение этой деятельности, конечно, огромные. В игорном бизнесе заинтересованы рекламные структуры, которые получают огромные деньги, заинтересованы спортивные структуры. От этого триллиона средства распределяются по многим направлениям, поэтому тема сложная», - заключил собеседник НСН.

Ранее зампред комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов заявил НСН, что ставки с кредитных карт составляют не более 4% платежей игроков в букмекерских конторах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Артем Геодакян / ТАСС
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