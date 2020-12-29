Собянин заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва находится на самом пике заболеваемости коронавирусом, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире Первого канала.

По словам градоначальника, подобных показателей заболеваемости не отмечалось за весь период пандемии COVID-19.

Кроме того, Собянин сообщил, что в столице на амбулаторном и стационарном лечении от коронавирусной инфекции находятся около 130 тысяч человек.

Всего в Москве с начала пандемии было выявлено 798 098 случаев заражения коронавирусом, 615 396 пациентов выздоровели, 11 064 человека скончались.

Ранее Сергей Собянин сообщил о продлении каникул для школьников и студентов колледжей.

Кроме того, с 30 декабря в столице будет расширен перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от коронавируса. Горожанам, получившим прививку, разблокируют социальные карты, сообщает МИР 24.

