Собянин заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на самом пике заболеваемости коронавирусом, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире Первого канала.
По словам градоначальника, подобных показателей заболеваемости не отмечалось за весь период пандемии COVID-19.
Кроме того, Собянин сообщил, что в столице на амбулаторном и стационарном лечении от коронавирусной инфекции находятся около 130 тысяч человек.
Всего в Москве с начала пандемии было выявлено 798 098 случаев заражения коронавирусом, 615 396 пациентов выздоровели, 11 064 человека скончались.
Ранее Сергей Собянин сообщил о продлении каникул для школьников и студентов колледжей.
Кроме того, с 30 декабря в столице будет расширен перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от коронавируса. Горожанам, получившим прививку, разблокируют социальные карты, сообщает МИР 24.
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