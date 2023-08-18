Ребенок попал в реанимацию из-за укуса змеи в Ленинградской области

Как отмечается, всего за весь прошлый год в городе пострадали от укусов змей 24 человека, в том числе двое детей.

«В этом году пострадавших больше — уже 26 человек, из них шестеро детей», — говорится в заявлении комитета.

Ранее герпетолог и змеелов Владислав Старков в интервью НСН объяснил нашествие змей в Московской области.

