Ребенок попал в реанимацию из-за укуса змеи в Ленинградской области

В тяжелом состоянии в реанимацию одной из клиник Ленинградской области была доставлена 4-летняя девочка после укуса змеи. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в группе во «ВКонтакте».

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Как отмечается, всего за весь прошлый год в городе пострадали от укусов змей 24 человека, в том числе двое детей.

«В этом году пострадавших больше — уже 26 человек, из них шестеро детей», — говорится в заявлении комитета.

Ранее герпетолог и змеелов Владислав Старков в интервью НСН объяснил нашествие змей в Московской области.

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ФОТО: flickr.com
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