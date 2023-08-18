Ребенок попал в реанимацию из-за укуса змеи в Ленинградской области
18 августа 202316:59
В тяжелом состоянии в реанимацию одной из клиник Ленинградской области была доставлена 4-летняя девочка после укуса змеи. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в группе во «ВКонтакте».
Как отмечается, всего за весь прошлый год в городе пострадали от укусов змей 24 человека, в том числе двое детей.
«В этом году пострадавших больше — уже 26 человек, из них шестеро детей», — говорится в заявлении комитета.
Ранее герпетолог и змеелов Владислав Старков в интервью НСН объяснил нашествие змей в Московской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru