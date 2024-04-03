«Гадюка в Красной книге»: Москвичам посоветовали не беспокоить змей
Чаще всего в Москве встречаются ужи, в одном из парков столицы также обитают гадюки, но они не способны причинить смертельный вред человеку, рассказал НСН Борис Самойлов.
При встрече со змеями важно избегать прямого контакта и сохранять спокойствие, при этом укус гадюки не смертелен, сказал в интервью НСН завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов.
В Подмосковье замечены пробудившие после зимы змеи. По данным министерства экологии и природопользования Московской области, в Подмосковье обитает уж обыкновенный, медянка и гадюка. Однако, по словам Самойлова, наиболее распространены два вида змей, при этом встретиться с ядовитыми пресмыкающимися можно только в одном парке столицы.
«В средней полосе России обитает два вида змей. Это безобидный уж, которого легко отличить по оранжевым пятнышкам по основанию головы, и гадюка обыкновенная. Других ядовитых змей кроме гадюки нет. Но единственное место в Москве, где года два назад случайно отметили двух подобных змей – в глубине Лосиного острова. Они практически не контактируют с людьми, иногда выползают погреться на солнышке, но в основном ночью охотятся на мышей-полевок. Ужи сохранились только в лесных массивах и речных долинах Москвы, где еще уцелели лягушки. Сейчас нет водоемов, пригодных для размножения лягушек. Ужи в поисках более подходящего местообитания могут заползать в жилые кварталы и дворы. Люди кричат: "Ах, змеи, змеи". Но это всего-навсего ужи, они безвредные», - заявил он.
По словам собеседника НСН, при встрече со змеей стоит сохранять спокойствие и избегать контакта.
«Лучше отойти и не трогать ни ужа, ни гадюку. Сейчас гадюку, по какому-то недоразумению, внесли в Красную книгу Москвы. Я автор предыдущих изданий, мы полагали, что для города ядовитая змея вряд ли уместна. Теперь сочли целесообразным включить гадюку, поэтому по закону мы не имеем права причинять ей вряд. Уж не ядовитый, в случае укуса достаточно просто промыть рану. Если гадюка укусила, надо срочно идти к врачу, чтобы ввели вакцину. Самостоятельных действий предпринимать не стоит. Но укус гадюк не смертелен, меня кусали дважды. Неприятные ощущения, два дня ходишь немного не в себе, но никто от этого пока не умирал», - резюмировал эксперт.
Ранее герпетолог и змеелов Владислав Старков в разговоре с «Радиоточкой НСН» посоветовал при укусе змей использовать антигистаминные препараты и обращаться к врачу.
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