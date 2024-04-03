«Гадюка в Красной книге»: Москвичам посоветовали не беспокоить змей

При встрече со змеями важно избегать прямого контакта и сохранять спокойствие, при этом укус гадюки не смертелен, сказал в интервью НСН завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов.

В Подмосковье замечены пробудившие после зимы змеи. По данным министерства экологии и природопользования Московской области, в Подмосковье обитает уж обыкновенный, медянка и гадюка. Однако, по словам Самойлова, наиболее распространены два вида змей, при этом встретиться с ядовитыми пресмыкающимися можно только в одном парке столицы.

«В средней полосе России обитает два вида змей. Это безобидный уж, которого легко отличить по оранжевым пятнышкам по основанию головы, и гадюка обыкновенная. Других ядовитых змей кроме гадюки нет. Но единственное место в Москве, где года два назад случайно отметили двух подобных змей – в глубине Лосиного острова. Они практически не контактируют с людьми, иногда выползают погреться на солнышке, но в основном ночью охотятся на мышей-полевок. Ужи сохранились только в лесных массивах и речных долинах Москвы, где еще уцелели лягушки. Сейчас нет водоемов, пригодных для размножения лягушек. Ужи в поисках более подходящего местообитания могут заползать в жилые кварталы и дворы. Люди кричат: "Ах, змеи, змеи". Но это всего-навсего ужи, они безвредные», - заявил он.