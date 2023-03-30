«Не остановит!»: Штрафы для самокатчиков в 800 рублей назвали смешными
Если водитель электросамоката сбил пешехода, то он должен нести ответственность наравне с мотоциклистами и автовладельцами, предложил в эфире НСН Сергей Канаев.
Штрафы за превышение скорости на электросамокате необходимо увеличить, заявил директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в разговоре с НСН. Кроме того, он указал, если водитель самоката сбил пешехода, то наказание должно зависеть от степени полученных травм.
Ранее сообщалось, что мужчина на электросамокате совершил наезд на пенсионерку в Челябинске. По данным Telegram-канала SHOT, женщина получила серьезный перелом, а виновник аварии был оштрафован на 800 рублей. Сергей Канаев отметил, что подобные штрафы никого не остановят.
«На сегодняшний момент регулирование средств индивидуальной мобильности пока в зачаточном состоянии. Думаю, наказание за то, что самокатчики сбивают пешеходов, как минимум должно исходить из того, какого вида травмы. Самокатчик должен нести точно такую же ответственность, как и мотоциклисты, и автовладельцы. При этом найти самокатчика гораздо сложнее: у них нет номеров. У правоохранительных органов могут быть серьезные проблемы. Штраф 800 рублей – это очень смешно и никого не остановит», - сказал Канаев.
Он также отметил, что водителям электросамокатов необходимо запретить ездить по пешеходным зонам. По словам Канаева, если им разрешат ездить по дорогам общего пользования, то эти такие водители должны сдавать теоретическую часть правил дорожного движения.
«В Москве количество арендуемых самокатов на порядок больше, чем личных. Соответственно, компании, которые ими владеют, могут их перепрограммировать, чтобы они не превышали скорость 20 километров в час. Но даже на скорости 20 километров можно нанести серьезные увечья и травму. При этом скоростной режим абсолютно ни при чем. Мы пошли по ложной системе, когда предлагаем водителям самокатов ездить по пешеходным дорожкам. Если предложат, чтобы они двигались по дорогам общего пользования, то эти люди должны сдать теоретическую часть ПДД», - резюмировал Канаев.
Ранее в силу вступили поправки в ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других. В частности, максимальная скорость на электросамокате ограничена 25 км/ч. Кроме того, теперь на одном самокате нельзя ездить сразу двоим пользователям. За нарушение этих правил предполагается штраф в 800 рублей, сообщает НСН.
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