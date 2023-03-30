«Не остановит!»: Штрафы для самокатчиков в 800 рублей назвали смешными

Ранее сообщалось, что мужчина на электросамокате совершил наезд на пенсионерку в Челябинске. По данным Telegram-канала SHOT, женщина получила серьезный перелом, а виновник аварии был оштрафован на 800 рублей. Сергей Канаев отметил, что подобные штрафы никого не остановят.

«На сегодняшний момент регулирование средств индивидуальной мобильности пока в зачаточном состоянии. Думаю, наказание за то, что самокатчики сбивают пешеходов, как минимум должно исходить из того, какого вида травмы. Самокатчик должен нести точно такую же ответственность, как и мотоциклисты, и автовладельцы. При этом найти самокатчика гораздо сложнее: у них нет номеров. У правоохранительных органов могут быть серьезные проблемы. Штраф 800 рублей – это очень смешно и никого не остановит», - сказал Канаев.

Он также отметил, что водителям электросамокатов необходимо запретить ездить по пешеходным зонам. По словам Канаева, если им разрешат ездить по дорогам общего пользования, то эти такие водители должны сдавать теоретическую часть правил дорожного движения.