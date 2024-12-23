«Доплатить до миллиона»: Выплаты родителям назвали самой эффективной мерой повышения рождаемости

«На каждого ребенка будет выплачиваться миллион рублей суммарно. Так, размер федерального маткапитала в 2025 году на первого ребенка составляет 677 тысяч, значит, область оплачивает примерно 323 тысячи. А вот на второго ребенка федеральный маткапитал составляет всего 217 тысяч, если за первого уже получили. Как только регион доплачивает до миллиона, это сильно влияет на рождаемость. При этом 500 тысяч можно получить сразу теперь, а на третьего ребенка можно разово получить 700 тысяч. Ни один регион России таких мер не вводил. Пожалуй, это должно стать самой эффективной мерой стимулирования рождаемости как минимум с 2007 года. Нижегородская область должна будет показать со второй половины 2025 года значительный прирост рождаемости», - отметил он.

В связи с этим демограф призвал распространить эту практику на всю страну, отметив, что на это потребуется примерно 750 миллиардов рублей.

«Нижегородская область будет на это тратить 15 миллиардов рублей в год. На всю Россию потребуется примерно 750 миллиардов, это вполне подъемные деньги. Если бы было принято федеральное решение, это было бы вполне себе легко сделать. Государство может себе это позволить, а рождаемость поднимется на 12-15%, а затем и больше. Наиболее эффективно сегодня поощрять крупными разовыми выплатами рождение второго и третьего ребенка, без ограничения по доходам и так далее, не нужно ставить никаких искусственных ограничений», - заключил собеседник НСН.

Ранее независимый демограф Алексей Ракша сообщил «Радиоточке НСН», что разовые денежные выплаты в размере 1.5-2 миллиона рублей были бы лучшим стимулом для повышения рождаемости.

