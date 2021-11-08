«Не обсуждается»: Песков рассказал о возможных изменениях срока действия QR-кодов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов для вакцинированных или переболевших коронавирусом не обсуждался.

«Нет, на этот счет ничего не обсуждается и не обсуждалось», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Он также прокомментировал ситуацию со сбоем на Госуслугах, касающимся сроков действия QR-кодов россиян.

Песков сказал, что это связано с «техническими работами», добавив, что пока «ничего страшного в этом нет».

Ранее в понедельник жители разных регионов России россияне заявили о проблемах с QR-кодами на сайте госуслуг: неожиданно документы о вакцинации оказались просрочены.

Между тем, в Минцифры подчеркнули, что срок действия QR-кодов, полученных после вакцинации от коронавируса, остается прежним – они действительны в течение 12 месяцев.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ГосуслугиКоронавирусДмитрий Песков
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