Судоходство в Белом море ограничено после взрыва на военном полигоне

Район Двинского залива Белого моря закрыли для судоходства на месяц в связи со взрывом на военном полигоне в Нёноксе под Северодвинском. Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель капитана морского порта «Архангельск». По данным агентства, предупреждение о запрете судоходства в Двинском заливе выпустила администрация морских портов западной Арктики. В четверг, 8 августа на полигоне в Архангельской области при испытаниях жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв. Минобороны России сообщило о двух погибших и шести пострадавших. Взрыв и последующее возгорание произошли на полигоне, где проходят испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок. Объект, где произошло ЧП, расположен по соседству с селом Нёнокса к северо-западу от Северодвинска.

Сразу после взрыва в Северодвинске было зафиксировано повышение радиационного фона. Однако к середине дня он нормализовался. По данным Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной остановки, в Северодвинске мощность дозы гамма-излучения составляет 9 микроренгтен в час, в Архангельске — 11 мкР/ч, тогда как верхняя граница нормы составляет 50 мкР/ч.

Согласно открытым источникам, в Нёноксе расположен 45-й Государственный Центральный морской испытательный полигон Военно-морского флота. Он был создан в 1954 году для испытания баллистических межконтинентальных ракет морского базирования, а также крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования. С пусковых позиций возле старинного поморского села «обкатываются» практически все ракеты, которыми вооружены боевые корабли военно-морского флота страны.

В декабре 2015 года на ракетном полигоне произошло ЧП: во время испытаний часть ракеты нештатно отделилась и упала на трехэтажный кирпичный жилой дом. В здании произошел пожар, который был оперативно потушен. От падения части ракеты в доме была повреждена крыша и четыре квартиры. Жертв тогда не было.

Инцидент на полигоне в Нёноксе стал вторым за неделю взрывом на объекте Минобороны России. В понедельник, 5 августа в Ачинском районе Красноярского края на складе пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам вспыхнул огонь. Он стал причиной детонации снарядов на складе. Из населенных пунктов в радиусе 20 км пришлось эвакуировать около 16 тысяч человек. Снаряды продолжали взрываться до утра вторника – детонация прекратилась только к пяти утра по московскому времени. Через несколько часов после этого поступило сообщение о ликвидации пожара на объекте. К его тушению привлекалась армейская авиация. В четверг было объявлено, что сапёры начали поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов в окрестностях склада боеприпасов.



