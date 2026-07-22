«В целом это безопасно, но вы сами отвечаете за сохранность своих данных. Когда вы нажимаете «Поделиться», информация становится общедоступной. Здесь все зависит от информационной гигиены самого пользователя. Разработчик не российский, поэтому данные хранятся на серверах другой страны, мы не знаем, как осуществляется контроль за этими данными. Я бы просто рекомендовал аккуратнее вводить свою персональную информацию. Создать презентацию или задать вопрос – это одна история. А если ты вносишь свои реальные данные, цифры по работе, то вероятность есть, что они станут общедоступными, ими могут воспользоваться мошенники. Это обычная опция, нужно смотреть в настройках приватности, это не только DeepSeek касается. Все, что попало в интернет, остается там навсегда. Психологически писать в чат проще, но в реальности это один большой компьютер, эти данные там хранятся», - объяснил он.

Также он сравнил безопасность российских сервисов и западных вариантов.

«Что касается российских аналогов, наши решения составляют хорошую конкуренцию иностранным брендам. У нас строится не облачная история, компания обычно строит локальные приложения, данные хранятся в одной компании. За счет этого безопасность выше, это эффективнее гораздо. Лучше пользоваться отечественными аналогами, а иностранными сервисами пользоваться аккуратно», - добавил собеседник НСН.

С момента появления DeepSeek несколько стран по всему миру ввели запреты или ограничения на ее использование на правительственном уровне и в государственных учреждениях. Меры связываются с опасениями в сфере национальной безопасности и защиты персональных данных.

