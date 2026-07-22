Бот или вор: Россиянам рассказали, какие данные нельзя загружать в DeepSeek
Александр Дворянский заявил НСН, что лучше пользоваться отечественными аналогами, а иностранными чат-ботами можно пользоваться, но аккуратно.
Любые данные, которые пользователь вводить в чат-боты, могут стать общедоступными, поэтому персональную информацию и цифры лучше не загружать, заявил НСН эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.
В открытом доступе оказались диалоги клиентов китайского чат-бота DeepSeek, включая рабочие документы и личные сообщения, пишет РБК. Причиной стала индексация поисковиком Google публичных ссылок на чаты, которые пользователи создавали для передачи третьим лицам. Механизм появления таких страниц связан с опцией «Поделиться» в интерфейсе DeepSeek. Дворянский отметил, что это обычная история, необходимо уделать внимание настройкам приватности.
«В целом это безопасно, но вы сами отвечаете за сохранность своих данных. Когда вы нажимаете «Поделиться», информация становится общедоступной. Здесь все зависит от информационной гигиены самого пользователя. Разработчик не российский, поэтому данные хранятся на серверах другой страны, мы не знаем, как осуществляется контроль за этими данными. Я бы просто рекомендовал аккуратнее вводить свою персональную информацию. Создать презентацию или задать вопрос – это одна история. А если ты вносишь свои реальные данные, цифры по работе, то вероятность есть, что они станут общедоступными, ими могут воспользоваться мошенники. Это обычная опция, нужно смотреть в настройках приватности, это не только DeepSeek касается. Все, что попало в интернет, остается там навсегда. Психологически писать в чат проще, но в реальности это один большой компьютер, эти данные там хранятся», - объяснил он.
Также он сравнил безопасность российских сервисов и западных вариантов.
«Что касается российских аналогов, наши решения составляют хорошую конкуренцию иностранным брендам. У нас строится не облачная история, компания обычно строит локальные приложения, данные хранятся в одной компании. За счет этого безопасность выше, это эффективнее гораздо. Лучше пользоваться отечественными аналогами, а иностранными сервисами пользоваться аккуратно», - добавил собеседник НСН.
С момента появления DeepSeek несколько стран по всему миру ввели запреты или ограничения на ее использование на правительственном уровне и в государственных учреждениях. Меры связываются с опасениями в сфере национальной безопасности и защиты персональных данных.
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