Российский голос Мадонны: Защищать работу дублеров и дикторов в России не нужно

Ранее Союз дикторов обратился с такой инициативой в Госдуму. Необходимость введения лицензии дикторы объяснили тем, что их голоса крадут и это лишает их дохода. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Бакина не увидела необходимости защищать голос дублеров и дикторов.

«Специалисты Союза дикторов сидят в интернете и отслеживают судьбу своих произведений. Я этим не занимаюсь. Думаю, в них говорит тщеславие, они не наигрались пока в свою мнимую звездность. Наиграются — перестанут обращать внимание на то, что их голос используют нелегально», — сказала Бакина.

Собеседница НСН отметила, что не стала бы судиться с теми, кто украл ее голос.

«Мне все равно, крадут ли мой голос или нет. Я работаю в дубляже с 1994 года, тщеславия у меня уже не осталось. Конечно, было бы обидно, что денег не заплатили, но по судам бегать не буду», — заключила она.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил о телефонных мошенниках, которые совершают атаки на клиентов банков с помощью подделки голоса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

