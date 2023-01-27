Российский голос Мадонны: Защищать работу дублеров и дикторов в России не нужно
Отслеживание дикторами судьбы своих произведений можно объяснить в основном излишним тщеславием, сказала НСН Марина Бакина.
Актриса дубляжа Марина Бакина, подарившая свой голос Джулии Робертс, Кейт Уинслет и Мадонне, в интервью НСН объяснила тщеславием желание Союза дикторов ввести лицензии на коммерческое использование голоса.
Ранее Союз дикторов обратился с такой инициативой в Госдуму. Необходимость введения лицензии дикторы объяснили тем, что их голоса крадут и это лишает их дохода. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Бакина не увидела необходимости защищать голос дублеров и дикторов.
«Специалисты Союза дикторов сидят в интернете и отслеживают судьбу своих произведений. Я этим не занимаюсь. Думаю, в них говорит тщеславие, они не наигрались пока в свою мнимую звездность. Наиграются — перестанут обращать внимание на то, что их голос используют нелегально», — сказала Бакина.
Собеседница НСН отметила, что не стала бы судиться с теми, кто украл ее голос.
«Мне все равно, крадут ли мой голос или нет. Я работаю в дубляже с 1994 года, тщеславия у меня уже не осталось. Конечно, было бы обидно, что денег не заплатили, но по судам бегать не буду», — заключила она.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил о телефонных мошенниках, которые совершают атаки на клиентов банков с помощью подделки голоса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 164 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 876 / сут.
- Захарова: миссия ОДКБ может быть оперативно развернута в Армении
- ФОМ: Россияне назвали наиболее подорожавшие продукты
- В возрасте 73 лет умер трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница
- «Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов в Казахстан
- В Белом доме назвали сроки поставок танков Abrams Украине
- Захарова: улучшение отношений с США пока невозможно
- Юлию Тимошенко захотели исключить из партии «Батькивщина» из-за отдыха в Дубае
- Захарова: в Москве желают новому послу США не наступить на старые грабли
- В Белом доме заявили о неучастии США в конфликте на Украине
- Украинским музыкантам запретили выходить на одну сцену с Нетребко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru