ВЦИОМ: Россияне чаще всего боятся высоты и змей
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что большая часть россиян (78%) испытывает фобии (безотчетные страхи). Результаты опроса опубликованы на сайте центра.
Всего респондентам предложили список из 14 наиболее распространенных фобий. В итоге чаще всего россияне заявляли, что боятся высоты (акрофобия, 30%) и змей (офидиофобия, 28%), а также водных пространств и глубины (аквафобия, 24%).
Также в ТОП попали боязнь стоматологов, боязнь насекомых и боязнь пауков, то есть дентофобия, энтомофобия и арахнофобия, набравшие по 18%. По 12% опрошенных указали, что испытывают клаустрофобию (боязнь замкнутых пространств) и верминофобию (боязнь бактерий, вирусов и микробов).
Отмечается, что чаще всего о различных фобиях заявляли женщины, и только стоматологов мужчины боятся больше, чем дамы (21% против 16%).
Ранее ВЦИОМ выяснил, что в существование некой тайной организации, которая влияет на мировые процессы, верят 49% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: яхта Nord Мордашова прибыла во Владивосток
- ВЦИОМ: Россияне чаще всего боятся высоты и змей
- Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег
- Москвичей предупредили о ливне и граде в среду и четверг
- Туристка из Польши пожаловалась на «слишком русский» курорт в Анталье
- Заслуженный врач РФ Онищенко исключил риски завоза чумы из Монголии в Россию
- В Южной Корее заявили, что история с «Вагнером» затрагивает ее национальные интересы
- Депутат Пискарев направил запросы для проверки данных о вылете чиновников за рубеж в выходные
- «Тошнота, озноб, температура»: Врач Онищенко перечислил симптомы заражения чумой
- Эксперты заявили об увеличении трат на подержанные авто в мае на 85%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru