«Не мучить педагогов»: В Госдуме призвали к осторожному переходу на десятилетку
Переход на десятилетнее образование в школах займет несколько лет, начать стоит с запуска пилотного проекта в некоторых школах по всей России и наблюдения за ним, сказала НСН Ольга Пилипенко.
Сегодня созрела необходимость создания непрерывного образовательного пространства, включающего в себя обучение в школе и в вузе, если оно будет организовано, можно будет говорить о переходе на десятилетнее обучение в школе и изменении образовательной программы. Об этом НСН заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский ранее на встрече с молодежью в Мурманске заявил о необходимости сократить время обучения в школе. По его мнению, учиться 11 лет — «это непозволительная роскошь». Пилипенко в ответ призвала тщательно проанализировать такую меру, чтобы не изводить педагогическое сообщество.
«Непонятно, зачем был создан одиннадцатый класс средней школы. Этот эксперимент тянется еще с конца 1980-х годов. Говорилось о том, что одиннадцатый класс улучшит качество образования, но на самом деле он полностью уходит на подготовку к ЕГЭ. Сегодня учебная нагрузка для школьников настолько велика по содержательной части, что не хватит и двенадцати лет для того, чтобы разгрузить детей и сделать так, чтобы они постепенно приходили к знаниям. С другой стороны, реформы уже измучили и вузовское, и педагогическое сообщество. Для перехода на десятилетку надо менять школьную программу, стандарты образования, смотреть, что сокращать. А у нас вводится все больше новых предметов, появляются профильные классы. Вопрос этот надо тщательно анализировать. Отмечу, что корень проблемы кроется не в продолжительности обучения, а в содержании образовательных программ, стандартов и учебников», — сказала Пилипенко.
Собеседница НСН отметила необходимость создания непрерывного образовательного пространства.
«Время, конечно, меняется, но стоит задуматься, не слишком ли много знаний мы сегодня даем детям, ведь даже перед поступлением в первый класс ребята сейчас сдают экзамены. Возможно, стоит сократить время обучения в школе, но продлить обучение в вузах, перейти на пятилетку вместо четырех лет. Если рассматривать это в комплексе как непрерывное образовательное пространство, тогда есть смысл об этом говорить. Но тогда надо создавать сквозные образовательные программы, смотреть, насколько содержательно они будут наполнены в школе, насколько современные и углубленные знания будет давать вуз. Надо разговаривать и с педагогическим коллективом, и с родительским, и с медиками, которые могут сказать, насколько сегодня физиологически изменились дети, в каких объемах они готовы воспринимать учебную информацию», — добавила депутат.
В заключение собеседница НСН предложила запустить пилотный проект по сокращению времени обучения в школе и понаблюдать за его результатами.
«Думаю, на внедрение реформы уйдет несколько лет. Наверное, стоит запустить пилотный проект хоть со следующего учебного года, выбрать некоторые московские и региональные, сельские и городские школы в разных федеральных округах. После наблюдений станет понятно, каким образом разрабатывать стандарты и формировать систему. Иначе на школы и вузы ляжет огромная нагрузка», — подытожила она.
Ранее детский психолог Ирина Таранова заявила, что онлайн-школы или формат семейного образования подойдут для детей, которые имеют особенности развития, испытывают сложности с коммуникацией со сверстниками или не могут посещать все обязательные занятия в силу дополнительной занятости.
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