ЕГЭ по профильным предметам хотят сделать обязательным для поступающих в педвузы

К примеру, будущий учитель физики должен будет сдать ее на экзаменах, такая же процедура касается всех будущих преподавателей других дисциплин, указано в проекте.



Изменения помогут укрепить связи между школьными знаниями и программами высшего образования, считают в ведомстве. Также это обеспечит прием наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле, член рабочей группе по разработке предложений о внедрении в школьную программу уроков семьеведения Александр Спиридонов заявил в пресс-центре НСН, что курс семьеведения для школьников будет доработан с учетом пожеланий педагогов, детей и родителей.

