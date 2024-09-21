ЕГЭ по профильным предметам хотят сделать обязательным для поступающих в педвузы

ЕГЭ по профильным предметам хотят сделать обязательным для тех, кто поступает в педогогические вузы, следует из проекта Минобрнауки РФ.

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К примеру, будущий учитель физики должен будет сдать ее на экзаменах, такая же процедура касается всех будущих преподавателей других дисциплин, указано в проекте.

Изменения помогут укрепить связи между школьными знаниями и программами высшего образования, считают в ведомстве. Также это обеспечит прием наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле, член рабочей группе по разработке предложений о внедрении в школьную программу уроков семьеведения Александр Спиридонов заявил в пресс-центре НСН, что курс семьеведения для школьников будет доработан с учетом пожеланий педагогов, детей и родителей.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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