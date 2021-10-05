Песков: Против злого «злого» вируса все методы хороши

В Кремле считают хорошими все методы, которые принимаются на региональном уровне для донесения до населения необходимости вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рост заболеваемости COVID-19 в стране.

По его словам, все меры действительно хороши и каждый регион обладает полномочия на то, чтобы на практике применять свои варианты, которые приведут к массовой вакцинации. Песков констатировал, что коронавирус становится злее, а уровень вакцинирования граждан всё ещё недостаточен. По словам представителя Кремля, смертельный исход заболевания грозит в первую очередь пациентам, которые не сделали прививку.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, за последние сутки в России зафиксировано 895 летальных случаев по причине COVID-19. Это новое максимальное значение с начал пандемии. Прирост инфицированных за 24 часа составил 25110 Больше всего заболевших в Москве — 3827 человек. Выздоровели и выписались 18 568 пациентов.

Песков назвал эти цифры «очень плохими» и вызывающими обеспокоенность. Он выразил надежду на рост сознательности россиян для понимания необходимости сделать прививку.

