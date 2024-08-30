«Не меньше года»: Бизнес ждут трудности при переходе на отечественные платформы
После замедления YouTube в России бизнесу потребуется не меньше года на то, чтобы научиться работать на отечественных платформах, сказал НСН Антон Хоменок.
Для перехода на отечественные платформы российскому бизнесу придется вложить много средств для тестирования новых связок, заявил в беседе с НСН директор digital-агентство «X6 AGENCY» Антон Хоменок.
Американский видеохостинг YouTube перестал занимать первые строчки в поисковиках — при запросах пользователей на тот или иной видеоконтент показываются в первую очередь отечественные платформы, выяснили «Известия». Ранее «Яндекс» добавил функцию «Без YouTube» на усмотрение пользователей. В целом трафик видеохостинга упал на треть после его замедления в России. Хоменок отметил, что российский бизнес пока не представляет, как правильно работать на отечественных платформах.
«Я считаю, что для бизнеса, который использует на данный момент иностранные социальные сети, переход на внутренние социальные сети будет сложным путем развития. Люди уже привыкли к одной модели работы, были проработаны все методы привлечения аудитории и клиентов. Мало кто сейчас понимает, как работать на отечественных платформах. Бизнесу придется изучать новые принципы и возможности, также придется вложить немалые средства на тест новых связок. Я думаю, что российскому бизнесу для того, чтобы перестроиться на внутренние социальные сети, понадобится не менее года. Также большой вопрос в том, насколько качественно смогут сами социальные сети перестроиться, чтобы не так сильно уступать зарубежным платформам. На данный момент качество трафика внутри иностранных социальных сетей и отечественных очень сильно отличается в пользу зарубежных», - сказал собеседник НСН.
Ранее стало известно, что платформа «VK Видео» уже догоняет по популярности в России видеохостинг YouTube, напоминает «Радиоточка НСН».
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