«Режут протоколы»: Операторы связи не смогут ускорить YouTube в России
Нелогично пытаться локально ускорить YouTube, пока его работу официально замедляют, отметил в эфире НСН Денис Кусков.
Универсального способа обхода замедления YouTube в России нет: ускорители ничего не исправят, установка роутера с VPN также не гарантирует, что видеохостинг будет работать постоянно, заявил генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что в отсутствие официального заявления Роскомнадзора о замедлении YouTube операторы связи начали устанавливать на своих сетях решения, которые делают сервис доступным для абонентов. Юристы отмечают, что операторы пытаются привлечь новых абонентов, и так как сервис в РФ не внесен в реестр запрещенных и официально не заблокирован, их действия совершенно законны. На этом фоне Кусков отметил, что локальные решения не справятся с замедлением работы видеохостинга.
«YouTube тормозят, а мы стараемся его ускорить... Мы занимаемся не совсем логичным делом. К сожалению, в этом особо не преуспеть. Глобально ускорители ничего не исправят. Установка роутера с VPN также не гарантирует, что YouTube будет работать постоянно, поскольку операторы "режут" все протоколы. YouTube, по мнению государства, отрезает наши СМИ, блогеров с прогосударственной позицией. Разговоры о его блокировке велись чуть ли не с начала спецоперации. Но, учитывая значительный интерес граждан, отрубить его не представлялось возможным, стали замедлять», - сказал он.
По словам собеседника НСН, несмотря на замедление, YouTube остается самым узнаваемым видеохостингом в России.
«Людям стало неудобно, количество времени, проводимого в YouTube, сократилось. Кроме того, компания Google окончательно отрубила монетизацию блогерам, люди потеряли возможность зарабатывать. При этом мы опросили более тысячи респондентов, по нашим данным YouTube по-прежнему занимает в России первое место по узнаваемости. На втором месте VK Видео и на третьем Rutube. Эти три площадки у нас лидируют по узнаваемости и просмотрам. VK Видео и Rutube – ресурсы, которые также обеспечивают просмотр видео. Но говорить, что это заменители YouTube, не представляется возможным», - заключил Кусков.
Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявил «Радиоточке НСН», что в России сегодня нет альтернативы YouTube, которая была бы столь же удобной для блогеров. По его словам, другим доступным площадкам не хватает инструментов для продвижения контента, рекомендательных алгоритмов и аудитории.
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