«Режут протоколы»: Операторы связи не смогут ускорить YouTube в России

Универсального способа обхода замедления YouTube в России нет: ускорители ничего не исправят, установка роутера с VPN также не гарантирует, что видеохостинг будет работать постоянно, заявил генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что в отсутствие официального заявления Роскомнадзора о замедлении YouTube операторы связи начали устанавливать на своих сетях решения, которые делают сервис доступным для абонентов. Юристы отмечают, что операторы пытаются привлечь новых абонентов, и так как сервис в РФ не внесен в реестр запрещенных и официально не заблокирован, их действия совершенно законны. На этом фоне Кусков отметил, что локальные решения не справятся с замедлением работы видеохостинга.