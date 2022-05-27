«Не летали и не полетят»: Как Россия решит вопрос с закрытым небом Китая

На данный момент полеты в Китай не осуществляются из-за пандемии, в будущем пассажиры и грузы будут доставляться в страну самолетами, которые не попали под санкции, заявил главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Китай закрыл свое воздушное пространство для самолётов Boeing и Airbus российских авиакомпаний, сообщил ранее РБК со ссылкой на собственные источники. Речь идёт о воздушных судах «с двойной регистрацией», то есть тех, которые были принудительно зарегистрированы в России.



«Эта информация подана не под тем ракурсом. Правильнее бы было сообщить, что Китай не запретил, а Китай не разрешил, потому что одно дело, если бы мы действительно летали на этих самолетах, а Китай бы сказал, что завтра летать запрещается. Другое дело, мы просто не летали, а хотели бы летать. Но Китай не подтвердил эту возможность. На самом деле сегодня все самолеты, которые были перерегистрированы в российский реестр из-за санкций, за рубеж практически не летают. Они будут летать только в те страны, которые подтвердят такую возможность и дадут гарантии. Китай не дает таких гарантий, эти самолеты в Китай не летали и не полетят, пока мы как-то не решим этот вопрос», - объяснил Гусаров.

При этом он подчеркнул, что у России есть и другие самолеты, которые не попали под санкции, на них при необходимости можно будет полететь и в Китай.