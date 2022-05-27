«Не летали и не полетят»: Как Россия решит вопрос с закрытым небом Китая
Авиаэксперт Роман Гусаров в эфире НСН призвал не паниковать из-за отказа Китая пускать российские Boeing и Airbus с «двойной регистрацией» - доставка пассажиров и грузов будет осуществляться другими самолетами.
На данный момент полеты в Китай не осуществляются из-за пандемии, в будущем пассажиры и грузы будут доставляться в страну самолетами, которые не попали под санкции, заявил главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Китай закрыл свое воздушное пространство для самолётов Boeing и Airbus российских авиакомпаний, сообщил ранее РБК со ссылкой на собственные источники. Речь идёт о воздушных судах «с двойной регистрацией», то есть тех, которые были принудительно зарегистрированы в России.
«Эта информация подана не под тем ракурсом. Правильнее бы было сообщить, что Китай не запретил, а Китай не разрешил, потому что одно дело, если бы мы действительно летали на этих самолетах, а Китай бы сказал, что завтра летать запрещается. Другое дело, мы просто не летали, а хотели бы летать. Но Китай не подтвердил эту возможность. На самом деле сегодня все самолеты, которые были перерегистрированы в российский реестр из-за санкций, за рубеж практически не летают. Они будут летать только в те страны, которые подтвердят такую возможность и дадут гарантии. Китай не дает таких гарантий, эти самолеты в Китай не летали и не полетят, пока мы как-то не решим этот вопрос», - объяснил Гусаров.
При этом он подчеркнул, что у России есть и другие самолеты, которые не попали под санкции, на них при необходимости можно будет полететь и в Китай.
«Это не грозит остановкой полетов, потому что их и нет. Мы прекрасно знаем, что в Китае пандемия, очередной штамм, Китай к себе никого не принимает, сам никуда не летает. Речь идет о том, что те самолеты, по которым нет полной информации, они летать в Китай в ближайшем будущем не смогут. Но в России есть самолеты, которые являются собственностью авиакомпаний и на которых можно будет полететь в Китай. Например, «Аэрофлот» летает на аэробусе А330 в Турцию, на Шри-Ланку, под санкции этот самолет не попадает. Этот самолет прекрасно долетит и до Китая», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Не возникнет проблем и с доставкой грузов по направлению Юго-Восточной Азии, в этом вопросе помогут китайские компании, заметил Гусаров.
«Для грузоперевозок есть другие компании, та же «Волга-Днепр» может возить грузы из Китая, Есть также и китайские авиакомпании, они привезут. Но проблема в том, что огромная часть грузов возилась пассажирскими авиакомпаниями в багажных отсеках, а они уже два года нормально не летают. Что касается пассажирских перевозок, будут что-то решать. Нужно смотреть, какой есть флот, смотреть, какие китайские компании могут летать. Как только будет возможность летать, тогда этот вопрос будет более актуальный», - добавил эксперт.
В марте Владимир Путин подписал закон, который даёт российским компаниям возможность регистрировать права на находящиеся в лизинге иностранные самолёты. На фоне санкций российские авиакомпании смогут сохранить парк иностранных самолётов и использовать их на внутренних линиях.
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