СМИ: Китай закрыл небо для Boeing и Airbus российских авиакомпаний

Речь идёт о воздушных судах «с двойной регистрацией», то есть тех, которые были принудительно зарегистрированы в России.

Собеседники РБК объяснили, что китайские авиавласти запросили данные, подтверждающие снятие самолётов российских перевозчиков с регистрации за рубежом. Так как представить соответствующую информацию авиаперевозчики из РФ не смогли, то им было отказано в полётах.

Источники агентства добавили, что подобные требования к лайнерам стали предъявлять и другие страны, например, Турция, которая закрыла своё небо для бортов «с двойной регистрацией».

Ранее в Румынии запретили заходить в румынские порты кораблям под российским флагом, данное решение касается также судов, сменивших регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве, сообщает RT.

