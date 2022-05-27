СМИ: Китай закрыл небо для Boeing и Airbus российских авиакомпаний
Китай закрыл свое воздушное пространство для самолётов Boeing и Airbus российских авиакомпаний, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Речь идёт о воздушных судах «с двойной регистрацией», то есть тех, которые были принудительно зарегистрированы в России.
Собеседники РБК объяснили, что китайские авиавласти запросили данные, подтверждающие снятие самолётов российских перевозчиков с регистрации за рубежом. Так как представить соответствующую информацию авиаперевозчики из РФ не смогли, то им было отказано в полётах.
Источники агентства добавили, что подобные требования к лайнерам стали предъявлять и другие страны, например, Турция, которая закрыла своё небо для бортов «с двойной регистрацией».
Ранее в Румынии запретили заходить в румынские порты кораблям под российским флагом, данное решение касается также судов, сменивших регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве, сообщает RT.
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