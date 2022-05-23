«Летать будем!»: В Москве опровергли «страшилки Bloomberg» про грядущий авиаколлапс

Россия получала и будет получать запчасти для самолетов из «вторых-третьих» стран, так что проблем не будет, сказал в эфире НСН Виктор Горбачев.

Российские самолеты продолжат летать и получать запчасти, несмотря на громкие заявления западных СМИ, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) Виктор Горбачев.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российским авиакомпаниям, использующим самолеты Airbus и Boeing, запасов запчастей хватит только на три месяца. Якобы после этого срока самолеты придется разбирать на запчасти.

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«Во-первых, это Bloomberg. Откуда они знают, что у нас есть и откуда мы получаем запчасти? Это им совершенно не нужно знать. Мы берем запчасти из каких-то вторых-третьих стран. Самолеты будут летать и не надо пугать нас. Bloomberg писал, что мы вообще весь парк остановим в ближайшее время, но этого не будет», - сказал Горбачев.

По его словам, разбирать самолеты на запчасти не придется.

«Абсолютно. Это очередные страшилки, и больше ничего. Это то же самое, что они обещали порвать нашу экономику в клочья, а оказалось, что мы вышли первый квартал с профицитом бюджета. Мы получаем запчасти и будем получать, а сертифицированием и продлением ресурса мы будем заниматься здесь, в России, поскольку почти весь парк мы перевели под нашу юрисдикцию. Так что мы, как летали, так и будем летать, и на "Боингах", и на "Аирбасах", но только на внутренних линиях. Не будет проблем с эксплуатацией самолетов», - уверен эксперт.

При этом Горбачев отметил, что для смены авиапарка на отечественные самолеты придется существенно увеличить их выпуск.

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«Это не быстро. Чтобы получить сертификат летной годности, нужен налет часов. Кроме того, нужно нарастить производство, ведь выпуск 5-10 самолетов в год нас абсолютно не устроит. У нас парк на сегодняшний день – под тысячу воздушных судов, а такими темпами мы будем их сто лет заменять. Надо в год делать не менее 50-60 машин каждого типа, а может быть и больше, по крайней мере 60 Суперджетов, 60 МС-21 и так далее. Когда будем заменять, можем сказать лизингодателю: приезжай и забирай, потому что мы, к сожалению, тебе эту машину не можем привезти и сдать, поскольку не имеем права пролета. Или пусть стоят у забора. Они тоже никому не нужны. Кто их возьмет в лизинг? Если только в Африку закинуть их», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев говорил НСН, что Росавиация прекратила публиковать статистику по авиаотрасли, чтобы страны Запада не смогли использовать ее в своих целях.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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