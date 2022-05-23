«Летать будем!»: В Москве опровергли «страшилки Bloomberg» про грядущий авиаколлапс

Российские самолеты продолжат летать и получать запчасти, несмотря на громкие заявления западных СМИ, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) Виктор Горбачев.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российским авиакомпаниям, использующим самолеты Airbus и Boeing, запасов запчастей хватит только на три месяца. Якобы после этого срока самолеты придется разбирать на запчасти.