«Летать будем!»: В Москве опровергли «страшилки Bloomberg» про грядущий авиаколлапс
Россия получала и будет получать запчасти для самолетов из «вторых-третьих» стран, так что проблем не будет, сказал в эфире НСН Виктор Горбачев.
Российские самолеты продолжат летать и получать запчасти, несмотря на громкие заявления западных СМИ, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) Виктор Горбачев.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российским авиакомпаниям, использующим самолеты Airbus и Boeing, запасов запчастей хватит только на три месяца. Якобы после этого срока самолеты придется разбирать на запчасти.
«Во-первых, это Bloomberg. Откуда они знают, что у нас есть и откуда мы получаем запчасти? Это им совершенно не нужно знать. Мы берем запчасти из каких-то вторых-третьих стран. Самолеты будут летать и не надо пугать нас. Bloomberg писал, что мы вообще весь парк остановим в ближайшее время, но этого не будет», - сказал Горбачев.
По его словам, разбирать самолеты на запчасти не придется.
«Абсолютно. Это очередные страшилки, и больше ничего. Это то же самое, что они обещали порвать нашу экономику в клочья, а оказалось, что мы вышли первый квартал с профицитом бюджета. Мы получаем запчасти и будем получать, а сертифицированием и продлением ресурса мы будем заниматься здесь, в России, поскольку почти весь парк мы перевели под нашу юрисдикцию. Так что мы, как летали, так и будем летать, и на "Боингах", и на "Аирбасах", но только на внутренних линиях. Не будет проблем с эксплуатацией самолетов», - уверен эксперт.
При этом Горбачев отметил, что для смены авиапарка на отечественные самолеты придется существенно увеличить их выпуск.
«Это не быстро. Чтобы получить сертификат летной годности, нужен налет часов. Кроме того, нужно нарастить производство, ведь выпуск 5-10 самолетов в год нас абсолютно не устроит. У нас парк на сегодняшний день – под тысячу воздушных судов, а такими темпами мы будем их сто лет заменять. Надо в год делать не менее 50-60 машин каждого типа, а может быть и больше, по крайней мере 60 Суперджетов, 60 МС-21 и так далее. Когда будем заменять, можем сказать лизингодателю: приезжай и забирай, потому что мы, к сожалению, тебе эту машину не можем привезти и сдать, поскольку не имеем права пролета. Или пусть стоят у забора. Они тоже никому не нужны. Кто их возьмет в лизинг? Если только в Африку закинуть их», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев говорил НСН, что Росавиация прекратила публиковать статистику по авиаотрасли, чтобы страны Запада не смогли использовать ее в своих целях.
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