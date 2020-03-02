Не легализация, а либерализация. Правозащитники просят не наказывать за секс-услуги

Прежде, чем что-то требовать с людей, государство сначала должно повернуться к ним лицом. Причём, я не имею в виду легализацию секс-услуг. Речь идёт об отмене статьи КоАП об ответственности за занятие проституцией, как дискриминационной, порождающей огромное число насилия в отношении трёх миллионов человек. Отмена статьи рекомендована Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитетом ООН по экономическим, социальным и культурным правам. Ни в одной стране мира отмена наказания за оказание секс-услуг не привело к росту этого рынка», - отметила собеседница НСН.

Правозащитники также, в частности, предложили исключить формулировку «социальная группа» из статьи о «возбуждении ненависти либо вражды» из-за пола, расы или национальности. Они указывают, что понятие «социальной группы» не определено, поэтому граждан могут привлекать за возбуждение ненависти к полицейским или представителям власти, но не, например к ЛГБТ.

Кроме того, предложено уточнить статьи о пропаганде наркотиков и выдворении мигрантов, а также снять ответственность за пропаганду гомосексуальности.