Не легализация, а либерализация. Правозащитники просят не наказывать за секс-услуги
Директор движения «Серебряная роза» объяснила НСН необходимость отмены в КоАП ответственности за занятие проституцией.
Правозащитные организации предложили прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию «социальная группа». Соответствующие замечания к проекту нового Кодекса об административных правонарушениях направлены в министерство юстиции, сообщает «Коммерсант».
Правозащитники, в частности, предложили отменить административное наказание за оказание секс-услуг, рассказала директор движения «Серебряная роза» Ирина Маслова в эфире НСН. По её словам, эта статья в КоАП способствует коррупции, а секс-работницы не могут найти легальную работу, поскольку числятся в особом списке МВД.
«У нас официально наказывают за проституцию в 5% случаев, всё остальное – коррупционная составляющая, ловушка для незаконного обогащения полицейских. Ещё одна составляющая вопроса – эпидемия ВИЧ/СПИД. При легализации эти дамы перестанут бояться обращаться к врачам. Государство должно хоть что-то предпринять в отношении людей, подверженных повышенному риску этого заболевания.
Прежде, чем что-то требовать с людей, государство сначала должно повернуться к ним лицом.
Прежде, чем что-то требовать с людей, государство сначала должно повернуться к ним лицом. Причём, я не имею в виду легализацию секс-услуг. Речь идёт об отмене статьи КоАП об ответственности за занятие проституцией, как дискриминационной, порождающей огромное число насилия в отношении трёх миллионов человек. Отмена статьи рекомендована Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитетом ООН по экономическим, социальным и культурным правам. Ни в одной стране мира отмена наказания за оказание секс-услуг не привело к росту этого рынка», - отметила собеседница НСН.
Правозащитники также, в частности, предложили исключить формулировку «социальная группа» из статьи о «возбуждении ненависти либо вражды» из-за пола, расы или национальности. Они указывают, что понятие «социальной группы» не определено, поэтому граждан могут привлекать за возбуждение ненависти к полицейским или представителям власти, но не, например к ЛГБТ.
Кроме того, предложено уточнить статьи о пропаганде наркотиков и выдворении мигрантов, а также снять ответственность за пропаганду гомосексуальности.
Министерство юстиции опубликовало проект нового кодекса 30 января, но принимало комментарии к нему по 27 февраля. Объем документа превысил 800 страниц. Как подчёркивают эксперты, за это время невозможно изучить и проанализировать такой объем материла, и это выливается в профанацию общественного обсуждения.
Минюст, в частности, предлагал резко повысить штрафы и ужесточить наказание для недобросовестных водителей. Председатель правительства Михаил Мишустин назвал эти санкции непосильными, поскольку власти еще не добились необходимого роста зарплат в стране.
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