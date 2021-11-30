«Не криминал и не безработица»: Ученый опроверг слова Медведева об этнических анклавах
Дмитрий Медведев сделал неверные выводы из научных исследований, посвященных проблеме миграции в России, предположил доцент Евгений Варшавер.
На всю страну существует не более шести мест концентрированного проживания мигрантов, заявил руководитель группы исследований миграции и этничности РАНХиГС, доцент Высшей школы экономики Евгений Варшавер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил российские власти об опасности возникновения на территории страны этнических анклавов. Такое заявление он сделал в ходе совещания по проблемам реализации миграционной политики России.
«Прежде всего, такой проблемы не существует. Мы исследовали этнические анклавы, они же миграционные районы, в 15 городах-миллионниках. Исследование показало, что существует пять или шесть таких мест на всю Россию. Это места, которые еще в 90-е годы начали складываться вокруг крупных рынков, на которых в основном работали мигранты. Мигранты начали туда прибывать, местные, поскольку зачастую это были окраинные, неустроенные районы, начали оттуда выбывать, и в результате сейчас там не большинство мигрантов, но значимое присутствие, более того, в этих районах мигрантов больше в сравнении с другими районами города. Но говорить о том, что такие места резидентной концентрации являют собой какую-то проблему, неправильно», - пояснил исследователь.
Варшавер назвал мифом мнение о том, что мигранты в России создают проблемы.
«Во-первых, это довольно экономически активные места, а миф и представление о том, что места резидентной концентрации являют собой проблему, идут, например, от Франции, где такие места – это одновременно криминал и безработица. А у нас это не криминал и не безработица. У нас экономически активное мигрантское население. Приезжают, селятся, зарабатывают деньги, а потом либо остается там, либо в процессе интеграции в принимающее общество выбывают в другие районы, где мигрантов гораздо меньше. Насколько я знаю, Дмитрию Анатольевичу читали мои работы, но, к сожалению, его референты, видимо, сделали не самые правильные выводы из того, что прочли. Места резидентной концентрации в России есть, но проблемы это не создает», - заключил ученый.
Ранее глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» указал на существование этнического бизнеса в столице. По его словам, два крупных московских рынка крышуют «на самом высоком уровне».
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