Рособрнадзор: В систему ЕГЭ могут внедрить учет достижений школьников
Учет в системе ЕГЭ достижений школьников могут внедрить в 2032-2033 учебном году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, предполагается, что учитываться будут успехи в спорте, творческой деятельности, а также в волонтерстве. Сейчас вопрос прорабатывается соответствующими ведомствами.
Музаев отметил, что необходимо контролировать, действительно ли заслуженно школьник получил те или иные достижения, не купил ли он эти награды. Кроме того, он предположил, что портфолио с достижениями в перспективе может давать при поступлении в российские вузы больше 10 баллов.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков в разговоре с НСН рассказал, что учет среднего балла при поступлении в вуз усложнит для учеников и без того напряженный этап в виде сдачи ЕГЭ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru