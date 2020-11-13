В Союзе журналистов отреагировали на призыв к СМИ отказаться от Youtube

«При блокировке российского контента можно усмотреть в этом совершенно откровенную политическую цензуру», - считает Соловьев. Он добавил, что первая поправка в Конституцию США запрещает политическую цензуру, но за пределами США американские компании ее регулярно нарушают.

«На всякий случай наши СМИ и те пользователи, кто размещает контент в Youtube, могли бы дублировать его на российских площадках, чтобы контент не исчез. Ранее были случаи с разными телеканалами, когда гигабайты контента просто исчезли, и потом восстанавливать их было очень сложно», - рассказал Соловьев и посоветовал «не класть яйца в одну корзину».

Он выразил надежду, что с Youtube в ближайшее время договорятся и решат проблемы удаления контента.

При этом российские СМИ не сильно потеряют в аудитории, даже если они полностью уйдут из Youtube, так как это, прежде всего, англоязычный канал распространения контента, а русскоязычные пользователи найдут информацию и на других ресурсах, добавил Соловьёв.

В пятницу, 13 ноября, журналисты заметили, что Роскомнадзор создал свой Telegram-канал, хотя до этого два года безуспешно пытался заблокировать этот мессенджер.

