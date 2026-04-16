Крупные производители шин, включая «Кордиант», «Кама», «Белшина» и Ikon Tyres, инициировали расследование в отношении импортируемых в ЕАЭС легковых шин на фоне роста поставок, в первую очередь из Китая, сообщает «Коммерсант». По данным издания, итогом подобного расследования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут стать квоты либо пошлины в размере 30% для защиты российского рынка от импорта. Арабаджи отметила, не все китайские производители предлагают исключительно бюджетные варианты шин.

«Многие иностранные производители ушли с российского рынка, остались российские, белорусские и китайские шины. Что-то, конечно, завозят по импорту, но мы понимаем, что премиальных шин на рынке теперь меньше и стоят они дороже с учетом сложностей с логистикой, доставкой, платежами. Вакуум заполняет Китай. Сравнивать смысла нет, потому что у разных шин разная цена, разная продуктовая ниша. Нельзя сказать, что все китайские шины – как наши, но дешевле», - объяснила она.