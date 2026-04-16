Не Китаем единым: Новые пошлины не лишат россиян бюджетных шин
Нельзя сказать, что все китайские шины по качеству близки к российским, но при этом отличаются более бюджетной ценой, сказала НСН Татьяна Арабаджи.
Введение квот на китайские шины не лишит россиян бюджетных вариантов товаров, поскольку российские и белорусские компании уже готовы предложить альтернативу в доступном ценовом сегменте, заявила в беседе с НСН директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи.
Крупные производители шин, включая «Кордиант», «Кама», «Белшина» и Ikon Tyres, инициировали расследование в отношении импортируемых в ЕАЭС легковых шин на фоне роста поставок, в первую очередь из Китая, сообщает «Коммерсант». По данным издания, итогом подобного расследования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут стать квоты либо пошлины в размере 30% для защиты российского рынка от импорта. Арабаджи отметила, не все китайские производители предлагают исключительно бюджетные варианты шин.
«Многие иностранные производители ушли с российского рынка, остались российские, белорусские и китайские шины. Что-то, конечно, завозят по импорту, но мы понимаем, что премиальных шин на рынке теперь меньше и стоят они дороже с учетом сложностей с логистикой, доставкой, платежами. Вакуум заполняет Китай. Сравнивать смысла нет, потому что у разных шин разная цена, разная продуктовая ниша. Нельзя сказать, что все китайские шины – как наши, но дешевле», - объяснила она.
Как добавила собеседница НСН, возможное введение квот или пошлин не лишит российских потребителей доступных шин.
«В общем и целом стоимость импортируемых китайских шин подрастет, если будут введены пошлины на 30%. Но нельзя сказать, что у нас больше не будет дешевых шин. Есть шины белорусские, российские. Можно наладить поставки не из Китая, а из каких-то соседних стран. Понятно, что это будет временное решение. Если импорт начнет расти бешеными темпами, конечно, и на них могут ввести пошлины», - сказала она.
Ранее технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков напомнил, что использование шипованных зимних шин в летние месяцы запрещено, их необходимо заменить до июня, иначе водителю может грозить штраф до 500 рублей. По его словам, фрикционные зимние шины формально можно использовать круглый год, однако это ухудшает управляемость автомобиля, увеличивает износ резины и расход топлива, передает «Радиоточка НСН».
