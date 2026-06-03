СМИ: Элитный пентхаус Кобзона в Москве выставили на продажу за 1 млрд рублей

Элитный пентхаус певца, народного артиста СССР Иосифа Кобзона в Москве выставлен на закрытую продажу за 1 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Речь идет о квартире на Новом Арбате площадью 600 квадратных метров в доме с усиленной охраной и круглосуточной службой безопасности. Владелец недвижимости - вдова артиста Нинель Кобзон.

С момента смерти Кобзона в квартире ничего не менялось. Изначально пентхаус хотели превратить в музей, однако затем вдова решила продать недвижимость.

Ранее Москомархитектура сообщила, что в Москве появится Кобзон-сити, многофункциональный центр имени артиста получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительной концепции на первый этап строительства.

