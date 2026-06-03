СМИ: Элитный пентхаус Кобзона в Москве выставили на продажу за 1 млрд рублей
Элитный пентхаус певца, народного артиста СССР Иосифа Кобзона в Москве выставлен на закрытую продажу за 1 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Речь идет о квартире на Новом Арбате площадью 600 квадратных метров в доме с усиленной охраной и круглосуточной службой безопасности. Владелец недвижимости - вдова артиста Нинель Кобзон.
С момента смерти Кобзона в квартире ничего не менялось. Изначально пентхаус хотели превратить в музей, однако затем вдова решила продать недвижимость.
Ранее Москомархитектура сообщила, что в Москве появится Кобзон-сити, многофункциональный центр имени артиста получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительной концепции на первый этап строительства.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Какое новшество!»: Африканцы восхитились российской «Нивой» на ПМЭФ
- Музыка и мастер-классы: Что ждет гостей семейного фестиваля «Музыка жизни»
- На юге Англии разбился вертолет британских ВМС
- Только «горящие туры»: Россиян призвали не ждать суперскидок от отелей в Турции
- Додон предложил Молдавии отказаться от антироссийских санкций
- СМИ: Элитный пентхаус Кобзона в Москве выставили на продажу за 1 млрд рублей
- Директор ПМЭФ пообещал обеспечить безопасность участников форума
- В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое с 2016 года
- «Денежки врозь»: Почему Италия поменяла отношение к вступлению Киева в ЕС
- Роскомнадзор в мае заблокировал более 7 тысяч фишинговых ресурсов