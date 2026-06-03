Италия поменяла свое отношение к возможности ускоренного вступления Украины в Евросоюз, исходя из собственных интересов, однако её голос по этому вопросу не столь значим, как мнение лидеров объединения. Об этом НСН заявил политолог Марк Бернардини.

Официальный Рим стал тормозить попытки Украины по ускоренному вступлению в Евросоюз. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто «фактически исключил» такую возможность. Как пишет La Repubblica, Рим четыре года поддерживал вступление Украины в ЕС, однако теперь эта тема оказалась под вопросом. «Вступление в ЕС крупной страны с более низким доходом на душу населения, чем в остальной Европе, может нанести ущерб остальным 27 странам», - отмечает издание.

«Всё, как всегда, на самом деле упирается в деньги. Ускоренное вступление Украины в Евросоюз - это значит товарообмен и много чего другого. Италия – одна из тех стран, где больше всего сейчас страдают от экономического кризиса. Соответственно, все больше и больше людей, даже в элите, понимают, что такое вступление Украины будет катастрофой, например, для итальянской экономики», - отметил собеседник НСН.

При этом, как отметил Бернардини, несмотря на то, что Италия стояла у истоков создания ЕС, её голос в объединении сейчас не такой весомый.