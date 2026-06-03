«Денежки врозь»: Почему Италия поменяла отношение к вступлению Киева в ЕС
Экономика Италии может пострадать от дешевых некачественных украинских товаров, заявил НСН политолог Марк Бернардини.
Италия поменяла свое отношение к возможности ускоренного вступления Украины в Евросоюз, исходя из собственных интересов, однако её голос по этому вопросу не столь значим, как мнение лидеров объединения. Об этом НСН заявил политолог Марк Бернардини.
Официальный Рим стал тормозить попытки Украины по ускоренному вступлению в Евросоюз. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто «фактически исключил» такую возможность. Как пишет La Repubblica, Рим четыре года поддерживал вступление Украины в ЕС, однако теперь эта тема оказалась под вопросом. «Вступление в ЕС крупной страны с более низким доходом на душу населения, чем в остальной Европе, может нанести ущерб остальным 27 странам», - отмечает издание.
«Всё, как всегда, на самом деле упирается в деньги. Ускоренное вступление Украины в Евросоюз - это значит товарообмен и много чего другого. Италия – одна из тех стран, где больше всего сейчас страдают от экономического кризиса. Соответственно, все больше и больше людей, даже в элите, понимают, что такое вступление Украины будет катастрофой, например, для итальянской экономики», - отметил собеседник НСН.
При этом, как отметил Бернардини, несмотря на то, что Италия стояла у истоков создания ЕС, её голос в объединении сейчас не такой весомый.
«Италия была одним из основателей ещё Европейского объединения угля и стали в 1951 году, которая стала фундаментом для создания современного Евросоюза, в 1957 - европейского экономического сообщества, и, наконец, в 1992 – одним из основателей нынешнего ЕС. Однако всё упирается в экономику. Сейчас в Евросоюзе в этом плане наиболее влиятельны Германия, Франция и даже вышедшая из объединения Великобритания. Италия стоит ниже по экономической составляющей, поэтому к ней прислушиваются, но особенно не считаются», - констатировал политолог.
Он также назвал главный риск и проблему для ЕС в случае ускоренного вступления в него Украины.
«В первую очередь речь идет о торговле. Украина может начать поставлять более дешевую сельскохозяйственную продукцию. Фермеры ЕС, мы видим, постоянно проводят какие-то протесты. Понятно, что украинская продукция гораздо дешевле, но менее качественная. Население, работники ЕС боятся этой конкуренции», - заключил Марк Бернардини.
Между тем, власти Польши также заявили о неготовности Украины вступить в Евросоюз. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов, Варшава откажется от поддержки Киева из-за исторических претензий. При этом не все европейские страны пока готовы открыто признать тренд на отказ от помощи Украине.
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