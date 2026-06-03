«Идея родилась давно, мы давно с Останкинской башней хотели сделать большое концертное мероприятие. Тут такой классный повод – ко Дню защиты детей собрать слушателей НАШЕго радио и устроить настоящий праздник музыки, детства. Помимо музыки будет огромное количество мастер-классов, спортивных и тематических площадок для всей семьи», - рассказал он.

Как добавил собеседник НСН, событие соберет 5 тысяч человек.

«Для нас было принципиальным, чтобы мероприятие было для гостей бесплатным. Но так как желающих больше, чем может вместить территория нашего фестиваля, мы сделали электронную регистрацию. Билеты выкладывали квотами, разлетались они буквально за минуту. Будет 5 тысяч человек», - отметил он.

Благотворительный семейный фестиваль Музыка жизни», организаторами которого выступили НАШЕ Радио, благотворительный фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня, пройдет в честь Международного Дня защиты детей на площадке у Останкинской телебашни 7 июня с 12:00. В этот день на сцену выйдут Диана Арбенина. Ночные Снайперы, Вадим Самойлов/Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов /Анимация, Капитан Макс, SADLESS, Дела Поважнее и CASUAL, напоминает «Радиоточка НСН».

