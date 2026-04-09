Ранее «Известия» сообщали о предложении Минпромторга запретить автомобильные покрышки с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Это канцероген, который при износе шин выделяет токсичную пыль в окружающую среду. По оценкам экспертов, Россия может лишиться трети наиболее бюджетных импортных шин. Татьяна Арабаджи считает, что правительство, скорее всего, утвердит эту меру.

Эксперт подчеркнула, что подобные стандарты есть во многих странах. Она отметила, что альтернатива у автолюбителей будет, но и заплатить за это придется дороже.

«Если этот запрет будет принят, то на место дешевых придут дорогие шины, которые не содержат эти элементы. Либо шины, которые в России производится, поскольку они тоже не содержат эти элементы. Наши производители стали делать шины, в том числе и на предприятиях, которые раньше выпускали, например, ту же Nokian. Они заняли эти мощности, загрузили их. Опять же, кто-то покупает восстановленные покрышки. Я не думаю, что этот запрет приведет к дефициту, но к подорожанию — да, потому что более дешевый сегмент исчезнет», — сказала собеседница НСН.

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН заявил, что российских мощностей для обеспечения рынка шинами в полном объеме недостаточно. Однако он уверен, что иностранные производители просто найдут способ обойти запрет, внеся коррективы в технологию.

«У нас резина с посадочным диаметром 20 дюймов в России вообще не выпускается. 21-22 дюйма не выпускается, ее завозят. А китайцы и по цене конкурируют, у них она дешевле, чем произведенная у нас. Я думаю, бренды не уйдут, сделают концентрацию меньше, добавят туда другой канцероген. Вьетнамских у нас вообще мало шин. Есть китайские, но у нас есть Таможенный союз, есть законодательство, они производят ровно под то законодательство, которое сейчас действует. Завтра изменится законодательство — перейдут на другое производство, задним числом же его никто не будет менять», — поделился мнением Казаченко.

Ранее Александр Казаченко рассказывал НСН, что токсичные вещества в шинах из Китая опасны при жаре свыше +30. Также в зоне риска те, кто живет возле дорог с интенсивным движением.

