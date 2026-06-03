В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое с 2016 года
Заболеваемость ВИЧ в России сократилась вдвое с 2016 года. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий, передает РИА Новости.
«С 2016 года… служба снизила заболеваемость ВИЧ-инфекций в стране вдвое и привела ее к историческому минимуму», - подчеркнул замглавы Минздрава.
Как отметил Плутницкий, сегодня в России живет около 931 тысячи людей с ВИЧ-инфекцией. В стране непрерывно развиваются положительные тенденции, причем с активным участием всех территорий РФ. По словам замминистра, в 2025 году было зафиксировано 43 тысячи новых случаев заболевания - на 11% меньше, чем годом ранее.
Ранее стало известно, что Минздрав России подготовил проект с новыми правилами обязательного обследования на ВИЧ.
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