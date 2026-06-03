На юге Англии разбился вертолет британских ВМС
3 июня 202612:25
Юлия Савченко
Вертолет ВМС Великобритании разбился в ночь на 3 июня на юго-западе Англии. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на британское министерство обороны.
Авария произошла в окрестностях города Оукхэмптон. Сколько людей находилось на борту вертолета, неизвестно.
Воздушное судно обнаружили в поле на территории деревни Сортон-даун. Специалисты устанавливают причину инцидента.
Ранее использовавшийся для экскурсий вертолет потерпел крушение на острове Кауаи в штате Гавайи в США, погибли три человека.
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