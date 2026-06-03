Только «горящие туры»: Россиян призвали не ждать суперскидок от отелей в Турции
Ситуация с отменой полетов турецких авиакомпаний Air Anka и Tailwind Airlines в российские города решается, и форс-мажор вряд ли навредит туристическому сезону, сказал НСН Артур Мурадян.
В 2026 году средняя стоимость туров в Турцию снизилась на 5-7% относительно показателя прошлого года, но ждать суперскидок не стоит, заявил в беседе НСН член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян Артур Мурадян.
Отмена рейсов авиакомпании Air Anka между Антальей и российскими регионами привела к тому, что на курортах Турции застряли тысячи российских туристов, которые не смогли вылететь в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минеральные Воды и другие города, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). Мурадян отметил, что туроператоры уже заменили перевозчиков на ряде направлений.
«Отмена полетов Air Anka не несет катастрофических или долгоиграющих последствий. Это локальная проблема: Tailwind Airlines и Air Anka не получили разрешение со стороны Росавиации. К сожалению, по ряду городов, в которых стояли эти рейсы, альтернативных перевозчиков из Турции или России нет. Однако по большей части программ туроператоры смогли заместить перевозчиков. Где-то это Turkish Airlines, где-то "Уральские авиалинии". Счастье, что это произошло на старте летнего сезона и серьезного эффекта не окажет. Безусловно, корректировка полетных программ по ходу сезона будет происходить, но точно не такая массовая. Неполучение разрешения оказалось сюрпризом в том числе для туроператоров, сами они не обязаны проверять наличие разрешения у авиаперевозчика, если он заявляет о готовности выполнять полеты. Сейчас туроператоры оперативно проводят возвраты или предлагают замены», - объяснил он.
Ранее член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Нихат Юзбашы заявил РИА Новости, что турецкие отельеры готовы пойти на максимальное снижение цен на отдых из-за падения спроса и растущей конкуренции со стороны других средиземноморских курортов. Однако собеседник НСН призвал не ждать заметных скидок на отдых в Турции.
«Мы действительно фиксируем в Турции некую панику в связи с довольно поздним началом сезона. Этому способствовали погодные условия. В конце мая в Анталии было холоднее, чем в Москве. Однако преждевременно говорить, что сезон не состоится. Ранее операторы заявляли, что реализовано порядка 55% летних программ по акциям раннего бронирования, продать осталось не так много. Более дальновидные туристы в последние четыре недели укрепления рубля смогли забронировать отдых по курсам, которые дальше мы уже не увидим. Но ослабление до 78 рублей к доллару и 88 рублей к евро заметно не отразится на спросе. Мы не ждем снижения цен, все сезонные корректировки уже прошли. Если сравнивать год к году, сейчас Турция на 5-7% дешевле. Но это связано не с суперскидками, а с тем, что рубль на более сильных позициях. Будут дешевые предложения за 2-3 дня до вылета — формат "горящих туров". Однако это исключительно попытка закрыть свободные провозные емкости», - рассказал Мурадян.
По его словам, стоимость экскурсий в Турции с прошлого сезона осталась неизменной, однако сувениры подорожали.
«В Турции стабильная инфляция, местами с признаками гиперинфляции. В этой связи себестоимость, связанная с обеспечением туристических услуг, растет для самих поставщиков. При этом средняя экскурсия в Турции стоит 20-25 евро. Эта цена из года в год не меняется. Мы слышим, что подорожали рестораны, продукты, сувениры. Тут инфляция напрямую влияет на ценообразование. В сфере же туристических услуг пока дорожает только транспортно-логистическая составляющая», - уточнил он.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов сообщил НСН, что зарубежные туры в 2026 году могли бы сильно подорожать из-за мирового кризиса на рынке нефти, но крепкий рубль помогает россиянам в этом смысле.
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