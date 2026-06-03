Ранее член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Нихат Юзбашы заявил РИА Новости, что турецкие отельеры готовы пойти на максимальное снижение цен на отдых из-за падения спроса и растущей конкуренции со стороны других средиземноморских курортов. Однако собеседник НСН призвал не ждать заметных скидок на отдых в Турции.

«Мы действительно фиксируем в Турции некую панику в связи с довольно поздним началом сезона. Этому способствовали погодные условия. В конце мая в Анталии было холоднее, чем в Москве. Однако преждевременно говорить, что сезон не состоится. Ранее операторы заявляли, что реализовано порядка 55% летних программ по акциям раннего бронирования, продать осталось не так много. Более дальновидные туристы в последние четыре недели укрепления рубля смогли забронировать отдых по курсам, которые дальше мы уже не увидим. Но ослабление до 78 рублей к доллару и 88 рублей к евро заметно не отразится на спросе. Мы не ждем снижения цен, все сезонные корректировки уже прошли. Если сравнивать год к году, сейчас Турция на 5-7% дешевле. Но это связано не с суперскидками, а с тем, что рубль на более сильных позициях. Будут дешевые предложения за 2-3 дня до вылета — формат "горящих туров". Однако это исключительно попытка закрыть свободные провозные емкости», - рассказал Мурадян.

По его словам, стоимость экскурсий в Турции с прошлого сезона осталась неизменной, однако сувениры подорожали.

«В Турции стабильная инфляция, местами с признаками гиперинфляции. В этой связи себестоимость, связанная с обеспечением туристических услуг, растет для самих поставщиков. При этом средняя экскурсия в Турции стоит 20-25 евро. Эта цена из года в год не меняется. Мы слышим, что подорожали рестораны, продукты, сувениры. Тут инфляция напрямую влияет на ценообразование. В сфере же туристических услуг пока дорожает только транспортно-логистическая составляющая», - уточнил он.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов сообщил НСН, что зарубежные туры в 2026 году могли бы сильно подорожать из-за мирового кризиса на рынке нефти, но крепкий рубль помогает россиянам в этом смысле.

