Волочкова устроила скандал из-за карантина при посещении Дивеево
Балерина Анастасия Волочкова посетила село Дивеево в Нижегородской области, где находится Серафимо-Дивеевский монастырь, в нарушение действующего там карантина. Как пишет Ura.ru, на неё составили протокол о нарушении режима самоизоляции: она должна была пройти двухнедельный карантин для прибывающих из Москвы, но не сделала этого.
Как утверждает издание «Подъём», Волочкова также нахамила полицейским, которые просили её покинуть монастырь. Она заявила, что они – «не мужчины» и будут «всю свою оставшуюся жизнь ходить в намордниках». Балерина отвергла претензии правоохранителей и не стала сообщать свои данные.
Позже Волочкова написала в «Инстаграме», что приехала в Дивеево помолиться и окунуться в святых источниках. Она также раскритиковала губернатора Нижегородской области, который, по её мнению, против приезда паломников и верующих, сообщает РИА ФАН. «Как призвать к совести этого человека?!» - возмутилась балерина.
На фоне непростой эпидемиологической ситуации власти разрешили посещение монастыря только местным жителям. Глава региона Глеб Никитин заявил, что Волочковой выписали штраф за нарушение карантина в Дивеево.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru