Канада включила в санкционный список мать Рамзана Кадырова
Власти Канады в очередной раз расширили антироссийский санкционный список, включив в него пять российских компаний и 23 физлица из России. Об этом сообщает канадский МИД.
В частности, в «чёрный» список внесли 72-летнюю Аймани Кадырову - мать главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Также санкции ввели против добровольное общество содействия армии, авиации и флоту «ВОИН», Юнармия Севастополя, волонтерский центр «Участие» из Волгограда, учебный центр и детский лагерь «Авангард».
Ранее Великобритания объявила о новых санкциях в отношении России, в «чёрный» список попали 85 граждан и организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Песков: Приглашение Путина Трампу посетить Россию в силе
- Канада включила в санкционный список мать Рамзана Кадырова
- Песков: РФ не получала ответа из ЕС по кандидатуре Шредера для переговоров
- Фильм о воссоединении группы Oasis выйдет в сентябре 2026 года
- «Локомотив» обыграл «Ак Барс» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина
- Новым патриархом Грузии избран владыка Шио
- «Ангелы» уступили «Коммерсанту»: Кто выиграл кинобитву майских праздников
- Умерла правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова
- Посольство РФ опровергло заявления о якобы вмешательстве России в выборы Армении
- Заочно осужденный на Украине Мединский заявил, что киевский суд «судит историю»