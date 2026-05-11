Канада включила в санкционный список мать Рамзана Кадырова

Власти Канады в очередной раз расширили антироссийский санкционный список, включив в него пять российских компаний и 23 физлица из России. Об этом сообщает канадский МИД.

Евросоюз снова расширил список санкций против России

В частности, в «чёрный» список внесли 72-летнюю Аймани Кадырову - мать главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Также санкции ввели против добровольное общество содействия армии, авиации и флоту «ВОИН», Юнармия Севастополя, волонтерский центр «Участие» из Волгограда, учебный центр и детский лагерь «Авангард».

Ранее Великобритания объявила о новых санкциях в отношении России, в «чёрный» список попали 85 граждан и организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
