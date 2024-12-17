Не хватает контроля: Продавцам лекарств на маркетплейсах грозит уголовка
На крупных маркетплейсах существует система проверки товаров, однако не всегда возможно проверить каждое описание товара на правдивость, сказал НСН Алексей Кременсков.
Если продавец на маркетплейсе делает неверное описание товаров, то потребители могут засыпать его гражданскими исками, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков. По его словам, в случае нарушения закона продавцы понесут уголовную ответственность.
Ранее СМИ сообщили, что рецептурный препарат фенибут свободно продают в интернете под видом БАДа для роста мышц. Ноотропное лекарство от тревоги и стресса закон позволяет продавать только в аптеке, но на деле его можно купить в разделах спортивного питания без рецепта. Там его позиционируют под видом седативных БАДов, витаминов, тренировочных комплексов и релаксантов. Койтов рассказал, как бороться с незаконными продажами на маркетплейсах. Кременсков отметил, что недобросовестных продавцов на маркетплейсах ждут штрафы, приостановка деятельности и даже уголовная ответственность.
«Продавцы, которые торгуют рецептурными препаратами без лицензии и не соблюдают законодательство, могут столкнуться с серьезными последствиями. Это может включать штрафы, приостановление деятельности или даже уголовную ответственность в случае причинения вреда здоровью покупателей. Также важно отметить, что недобросовестные описания товаров могут привести к гражданским искам со стороны потребителей», - сказал собеседник НСН.
По его словам, продавцы лекарственных препаратов могут использовать лазейки в законодательстве, чтобы продавать препараты под видом БАДов.
«К сожалению, ситуации с появлением на маркетплейсах лекарственных препаратов случаются из-за недостаточной регуляции и контроля за интернет-торговлей. Продавцы могут использовать лазейки в законодательстве или неправильно классифицировать препараты, предлагая их как БАДы. Это может происходить довольно часто, особенно в условиях растущего спроса на спортивное питание и добавки для улучшения физической формы. На крупных маркетплейсах существует система проверки товаров, однако она может варьироваться в зависимости от платформы. Обычно проверяются документы, подтверждающие легальность продажи, а также соответствие товара заявленным характеристикам. Однако не всегда возможно проверить каждое описание на правдивость, особенно если речь идет о товарах, которые могут быть легко подделаны или неправильно классифицированы. В некоторых случаях маркетплейсы полагаются на отзывы пользователей и сигналы о нарушениях, чтобы выявить недобросовестных продавцов», - заключил Кременсков.
Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов заявил «Радиоточке НСН», что маркетплейсы и цифровые платформы необходимо обязать осуществлять контроль недопущения товаров и продавцов с нарушениями обязательных требований.
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