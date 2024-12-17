Не хватает контроля: Продавцам лекарств на маркетплейсах грозит уголовка

По его словам, продавцы лекарственных препаратов могут использовать лазейки в законодательстве, чтобы продавать препараты под видом БАДов.

«К сожалению, ситуации с появлением на маркетплейсах лекарственных препаратов случаются из-за недостаточной регуляции и контроля за интернет-торговлей. Продавцы могут использовать лазейки в законодательстве или неправильно классифицировать препараты, предлагая их как БАДы. Это может происходить довольно часто, особенно в условиях растущего спроса на спортивное питание и добавки для улучшения физической формы. На крупных маркетплейсах существует система проверки товаров, однако она может варьироваться в зависимости от платформы. Обычно проверяются документы, подтверждающие легальность продажи, а также соответствие товара заявленным характеристикам. Однако не всегда возможно проверить каждое описание на правдивость, особенно если речь идет о товарах, которые могут быть легко подделаны или неправильно классифицированы. В некоторых случаях маркетплейсы полагаются на отзывы пользователей и сигналы о нарушениях, чтобы выявить недобросовестных продавцов», - заключил Кременсков.

Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов заявил «Радиоточке НСН», что маркетплейсы и цифровые платформы необходимо обязать осуществлять контроль недопущения товаров и продавцов с нарушениями обязательных требований.