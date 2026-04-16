Не до будущего? Делягин раскрыл, почему россияне отказались от вкладов
Михаил Делягин и Денис Ракша объяснили в эфире НСН, почему россияне выбирают «короткие деньги».
Рост цен сегодня такой, что процент по вкладам уже не такой и привлекательный, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
В феврале 2026 года россияне пополнили карты и счета с возможностью снятия денег в любой момент на 825 млрд руб., а срочные вклады — лишь на 370 млрд. Разрыв в пользу «коротких денег» стал максимальным с августа 2023 года — в 2,23 раза, следует из февральской статистики ЦБ. Делягина не удивила такая статистика.
«Во-первых, рост цен такой, что процент по вкладам не такой и привлекательный уже. Во-вторых, влияет общая нестабильность, потому что в любой момент могут отключить связь, могут заблокировать банкоматы, могут заблокировать еще что-то. Поэтому люди стараются не думать о завтрашнем дне в принципе, чтобы не расстраиваться слишком сильно», -предположил он.
Со своей стороны, экономист Денис Ракша добавил, что россиян больше не устраивает срок вкладов, чем процент.
«Нужно всегда смотреть длинные ряды, так как статистика за месяц не так показательна. Рынок реагирует на сигналы, люди тоже. Скорее всего, их может не устраивать ставка по депозиту, но чаще всего – срок. Если одновременно растет ставка по счетам, значит людям так удобнее. Понижение ставки тоже на это влияет, так как вклады становятся менее привлекательными на этом фоне. Не факт, что люди перекладывают все деньги с депозитов на счета. Кто-то вкладывается в золото. На российском рынке сегодня не так много вариантов, рынок акций и облигаций для обычных граждан сегодня фактически закрыт», - отметил собеседник НСН.
Россиянам сегодня выгоднее хранить деньги в рублях, а валютные вклады могут обернуться большими убытками, рассказал НСН экономист Евгений Змиев.
