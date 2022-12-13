«Не хлебом единым!»: В Госдуме назвали абсурдом сокращение списка соцпродуктов

Говядина – это обыкновенное мясо, а яблоки – самый распространенный фрукт, их исключение из списка не поддается пониманию, отметил в эфире НСН депутат Николай Арефьев. 

В России необходимо повышать производство продуктов питания, а не сокращать перечень социально значимых продуктов, это недопустимо в XXI веке, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в разговоре с НСН.

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Экономисты ИПЭИ РАНХиГС пришли к выводу, что действия правительства по ограничению цен на социально значимые продукты имеют положительный результат в основном в части психологического эффекта для потребителей, а сам перечень необходимо сокращать. Их выводы приводит РБК. Эксперты, в частности, предлагают исключить из перечня те продукты, которые входят в рацион обеспеченных семей, например, говядину. Николай Арефьев отметил, что перевод людей на минимум продуктов в XXI веке является абсурдом.

«В XXI веке считать социально значимую корзину, переводить людей на минимум продуктов, которые нужны для жизнедеятельности – это абсурд. Не понимаю, как можно в XXI веке не отрегулировать торговые отношения так, чтобы всем все было в достатке. На сегодняшний день производство продуктов у нас очень сократилось, но надо брать курс не на то, чтобы сокращать рацион питания у людей, а увеличивать производство тех продуктов, которые в недостаточном количестве производятся у нас. Не могу понять, почему правительство идет не по тому пути, по которому надо. У нас сегодня 40 миллионов гектаров пахотной земли не возделывается. Пашите, сейте, сажайте яблони, выращивайте! 30 лет прошло: ни яблок, ни коров, ни молока. Не хлебом единым жив человек!», - сказал Арефьев.

Депутат отметил, что продукты питания не могут являться предметами роскоши, а говядина и вовсе является обыкновенным мясом. Его исключение из списка социально значимых продуктов, указал Арефьев, не поддается пониманию.

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«Продукты питания не могут являться предметами роскоши, за исключением ананасов или каких-то трюфелей диковинных. Говядина – это обыкновенное мясо, а яблоки – это самый распространенный фрукт. Поэтому говорить, что они у нас импортные и поэтому их надо исключать из рациона бедных людей – совершенно неправильно. У говядины определенный набор витаминов и минералов, без которых люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, обойтись не могут. Все продукты, которые необходимы человеку для жизнедеятельности, должны быть сбалансированы», - резюмировал Арефьев.

Так, в перечень социально значимых входят 24 продукта, в том числе отдельные виды мяса (говядина, свинина и баранина — кроме бескостного мяса, а также куры), мороженая неразделанная рыба, масло (сливочное и подсолнечное), питьевое молоко и яйца, хлеб и мука, крупы (пшено, шлифованный рис, гречка), овощи (картофель, свежая белокочанная капуста, лук репчатый и морковь), а также яблоки.

Согласно решению ФАС, с марта 2022 года торговые сети должны установить максимально допустимую наценку в 5% от цены закупки на часть социально значимых продуктов из списка. При этом конкретные товарные позиции внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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