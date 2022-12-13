«Не хлебом единым!»: В Госдуме назвали абсурдом сокращение списка соцпродуктов

Экономисты ИПЭИ РАНХиГС пришли к выводу, что действия правительства по ограничению цен на социально значимые продукты имеют положительный результат в основном в части психологического эффекта для потребителей, а сам перечень необходимо сокращать. Их выводы приводит РБК. Эксперты, в частности, предлагают исключить из перечня те продукты, которые входят в рацион обеспеченных семей, например, говядину. Николай Арефьев отметил, что перевод людей на минимум продуктов в XXI веке является абсурдом.

«В XXI веке считать социально значимую корзину, переводить людей на минимум продуктов, которые нужны для жизнедеятельности – это абсурд. Не понимаю, как можно в XXI веке не отрегулировать торговые отношения так, чтобы всем все было в достатке. На сегодняшний день производство продуктов у нас очень сократилось, но надо брать курс не на то, чтобы сокращать рацион питания у людей, а увеличивать производство тех продуктов, которые в недостаточном количестве производятся у нас. Не могу понять, почему правительство идет не по тому пути, по которому надо. У нас сегодня 40 миллионов гектаров пахотной земли не возделывается. Пашите, сейте, сажайте яблони, выращивайте! 30 лет прошло: ни яблок, ни коров, ни молока. Не хлебом единым жив человек!», - сказал Арефьев.

Депутат отметил, что продукты питания не могут являться предметами роскоши, а говядина и вовсе является обыкновенным мясом. Его исключение из списка социально значимых продуктов, указал Арефьев, не поддается пониманию.