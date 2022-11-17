В Совфеде обсудят возврат к ГОСТам на продукты питания
Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что с участием парламентариев и экспертов планируется обсудить возврат к требованиям ГОСТа для продуктов питания, передает РИА Новости.
Отмечается, что в таком случае произойдет отказ от использования техусловий (ТУ). ТУ разрабатываются производителями, ГОСТ разрабатывается государством и обязателен к регистрации.
По словам Круглого, ТУ позволяют производителям использовать усилители вкуса, что вредит организму.
Он также отметил, что ТУ помогают компаниям сокращать издержки, но в итоге эта экономия отражается на здоровье граждан.
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