В Совфеде обсудят возврат к ГОСТам на продукты питания

Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что с участием парламентариев и экспертов планируется обсудить возврат к требованиям ГОСТа для продуктов питания, передает РИА Новости.

Отмечается, что в таком случае произойдет отказ от использования техусловий (ТУ). ТУ разрабатываются производителями, ГОСТ разрабатывается государством и обязателен к регистрации.

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По словам Круглого, ТУ позволяют производителям использовать усилители вкуса, что вредит организму.

Он также отметил, что ТУ помогают компаниям сокращать издержки, но в итоге эта экономия отражается на здоровье граждан.

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ФОТО: РИА Новости
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