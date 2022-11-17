В Совфеде обсудят возврат к ГОСТам на продукты питания

Лидеры стран G20 завершили саммит принятием итоговой декларации Премьер-министр России отправляется с рабочим визитом в Баку Тихоокеанский флот России пополнился новым кораблём КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в район восточного побережья Корейского полуострова Российские космонавты сегодня будут работать в открытом космосе Деду Морозу уже поступило более четырех миллионов писем