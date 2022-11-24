Названы продукты, которые могут подорожать с 1 декабря

По его словам, самым существенным будет подорожание рыбных деликатесов — на 10-15%. Речь идет о рыбе и икре. Также, по словам эксперта, могут стать дороже игристые вина, коньяк и копчености (+10%).

«Алкоголь, наверное, на 10% вырастет в цене. Во всяком случае, хорошие игристые вина подорожают точно, да и коньячная группа на месте стоять не будет», – отметил Беляев. Отмечается, что стоимость овощей и фруктов увеличится на 5%.

С 1 декабря в России досрочно проиндексируют тарифы на жилищно-коммунальные услуги, однако рост затронет не все их виды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

