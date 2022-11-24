Названы продукты, которые могут подорожать с 1 декабря
С 1 декабря в России начнут дорожать продукты длительного хранения, которые будут использоваться к Новому году, сообщает «Прайм» со ссылкой на кандидата экономических наук Михаила Беляева.
По его словам, самым существенным будет подорожание рыбных деликатесов — на 10-15%. Речь идет о рыбе и икре. Также, по словам эксперта, могут стать дороже игристые вина, коньяк и копчености (+10%).
«Алкоголь, наверное, на 10% вырастет в цене. Во всяком случае, хорошие игристые вина подорожают точно, да и коньячная группа на месте стоять не будет», – отметил Беляев. Отмечается, что стоимость овощей и фруктов увеличится на 5%.
С 1 декабря в России досрочно проиндексируют тарифы на жилищно-коммунальные услуги, однако рост затронет не все их виды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 631 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 785 / сут.
- Стрельба у школы в США: есть раненые
- Названы продукты, которые могут подорожать с 1 декабря
- Небензя рассказал, зачем Россия поражает инфраструктуру Украины
- Во Франции высказались за прекращение поставок вооружений Украине
- Эксперт рассказал, почему лучше купить доллары сейчас
- Адвокат Фургала: отклонено более 90% доказательств, которые планировалось представить присяжным
- Лукашенко считает, что украинцы начнут подталкивать свои власти к переговорам
- Нацбанк Украины: в стране работают лишь четверть банкоматов
- Постпред России Небензя пришел на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского
- В США обеспокоились полетами китайских дронов над Вашингтоном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru