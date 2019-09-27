В Общественной палате раскритиковали идею единой базы плательщиков ЖКУ
Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОП РФ в эфире НСН усомнился в необходимости очередной электронной базы россиян.
Минстрой и Госдума обсуждают идею создания электронной базы персональных данных плательщиков коммунальных услуг. 1 октября вступает в силу закон, который не позволяет подавать иск в Арбитражный суд без указания так называемых идентификаторов ответчика (например, СНИЛС, серия и номер паспорта, ИНН и другие). Таким образом, инициатива исключит случаи, когда добросовестного гражданина ошибочно принимают за должника. Предполагается, что управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, а также региональные операторы по капремонту и сбору мусора смогут пользоваться новой системой бесплатно. Вопрос о том, какая информация должна быть в базе, сейчас обсуждается, пишут «Известия».
Председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН усомнился в необходимости электронной базы плательщиков коммунальных услуг (слушайте аудио).
«Помимо всего плательщик должен согласиться, чтобы те или иные данные были в какой-то базе, которая будет доступна. Поэтому я не думаю, что так просто пройдет. В принципе, с моей точки зрения, на сегодняшний день нет в этом необходимости. Новая трата денег, которая не даст абсолютно ничего для ресурсных, для управляющих компаний. Поэтому я не совсем понимаю, по-моему, есть более важные дела сегодня в стране, нежели заниматься очередной электронной базой», — сказал собеседник агентства.
Игорь Шпектор также сообщил НСН, что в Общественную палату такая инициатива для обсуждения пока не направлялась.
Ранее Минфин и Центробанк предложили создать всероссийский страховой фонд для борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций. Ожидается, что пополнять его будут сами россияне. Соответствующую графу предлагается внести в платежки за ЖКУ. Игорь Шпектор рассказал НСН, какой реакции следует ожидать от россиян.
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